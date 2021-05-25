تعاون بين جامعة الشارقة و«سيوا» في البيئة والتنمية المستدامة

المصدر: الشارقة - وام

ناقشت جامعة الشارقة في ملتقى بحثي افتراضي مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا» التقدم المحرز في المشاريع البحثية المشتركة بين الجانبين في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والاستدامة، والتي يشرف عليها معهد بحوث العلوم والهندسة في الجامعة.

وفي الملتقى قدم الباحثون مجموعة من المشروعات المشتركة تعمل على إيجاد حلول واقتراحات للمشكلات التي تواجه المجتمع ومنها مشروع بحثي تحت عنوان «نمذجة دوران وجودة المياه في بحيرة الحمرية وحولها الشارقة»، إذ تتصل بحيرة الحمرية بالخليج العربي ليتم تبادل المياه بين البحيرة والخليج، وتم إنشاء فريق مشترك من جامعة الشارقة وSEWA لتطوير نموذج شامل ثنائي الأبعاد هيدروديناميكي باستخدام برنامج Delft3D لفهم الديناميكا المائية وجودة المياه في بحيرة الحمرية، كما تم تقديم توصيات واقتراحات بشأن تحسين تشغيل المصنع.

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