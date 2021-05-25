«تعليمية الوطني» تناقش مشروعاً لتعديل أحكام قانون الأرشيف الوطني

المصدر: (دبي - البيان)

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: سارة فلكناز مقررة اللجنة، والدكتورة حواء المنصوري، وشذى النقبي، والدكتورة شيخة عبيــد الطنيجي، وضرار بالهول، وعفــراء العليلـي.

وحضر من الأرشيف الوطني عبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي، ويعقوب الشيخ المستشار القانوني.

وقالت سارة فلكناز «مقررة اللجنة» إن اللجنة ناقشت مشروع القانون مع ممثلي الأرشيف الوطني بشكل تفصيلي، وتم التوافق على المواد التي قامت اللجنة بإجراء تعديلات عليها.

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