12 مشروعاً بحثياً بين جامعة الإمارات وجامعتين في سنغافورة

المصدر: (العين - وام )

تحرص جامعة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مجال البحوث العلمية ويعد من الأولويات المهمة لديها في دعم البحث العلمي وتعزيز مخرجاته وكفاءته.

وقد شهدت الفترة الماضية التوسع الكثير في التعاون البحثي مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة. وقال الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي شهدت العلاقات بين جامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعات السنغافورية تطوراً ملحوظاً في السنوات الماضية.

وأضاف أن الجامعة تتبنى العديد من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون الاستراتيجي وذلك من خلال دعم المشاريع البحثية بين البلدين .. لافتا إلى أن عدد الأبحاث الممولة من جامعة الإمارات بالتعاون مع الجامعات في سنغافورة كالجامعة الوطنية السنغافورية وجامعة نانيانغ التكنولوجية قد بلغ 12 مشروعاً بحثياً في مختلف المجالات التي تخدم وتدعم التوجهات الاستراتيجية الوطنية كالمياه، والثروة الحيوانية، والصحة والصناعات الدوائية، والطاقة، والتكنولوجيا والزراعة.

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