"الإمارات للتعليم" تخصص خطاً لمعالجة المشاكل التقنية خلال الامتحانات

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

خصصت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي خط للدعم التقني لمعالجة المشاكل التقنية المتعلقة بالامتحانات والتي تصادف المدارس أو الطلبة خلال فترة انعقاد الاختبارات، وذلك من خلال مكتب الدعم التقني 067017000، موضحة انها حرصت على توجيه المدارس الحكومية بتوفير دعم تقني من قبل الفريق التقني المتواجد في المدرسة لدعم الطلبة خلال فترة الامتحانات، وذلك لضمان حل المشكلات التقنية التي تواجه الطلبة خلال تلك الفترة.

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي النسخة المحدثة من دليل استعداد المدارس الحكومية في الدولة وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث 2020-2021 والجدول الزمني لعقد الامتحانات وحدد الدليل جملة من الموجهات التي تستهدف الطلبة وأولياء الأمور بغية تهيئة البيئة المناسبة لعقد الامتحانات وضمان إجراءها بسلاسة بعيدا عن أية عوائق بما يحقق كذلك الجاهزية القصوى أيضا لكافة مكونات المجتمع التربوي لتنفيذ الامتحانات بما يتماشى مع خطط مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التي عملت على مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها المنظومة التعليمية دون المساس بجودة مخرجها التربوي.

ويعكس الدليل المحدث الذي يحاكي كافة المراحل الدراسية للطلبة حرص المؤسسة على توفير أفضل المقومات الكفيلة بتهيئة الميدان التربوي لامتحان نهاية العام الدراسي 2020-2021 ومراعاة الظروف المحيطة بالطلبة وأولياء الأمور وكوادر الميدان التربوي بما يضمن التعاون التام من كافة عناصر العملية التعليمية لعقد الامتحانات وفق أفضل الممارسات التربوية المتبعة في الشأن التعليمي. ووفق الدليل ستبدأ الاختبارات بتاريخ الثامن من يونيو المقبل لطلبة الصفوف من 4-12 وتتواصل لغاية 17 منه .

وأشار الدليل أن طلبة الصفوف من الأول وحتى الثالث لا توجد لهم امتحانات لنهاية الفصل الدراسي الثالث ويعتمد تقييمهم على ما أحرزه الطلبة في أعمال التقييم التكويني المدرسي أما بالنسبة لمواد المجموعة B لكافة الطلبة فلا توجد لها امتحانات في نهاية الفصل الثالث، وإنما هي عبارة عن مهام ومشاريع يتم تسليمها بدءا من 30 الشهر الجاري ولغاية 03/6/2021.

وسيؤدي جميع الطلبة للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر اختبارات تجريبية تنفذ خلال الفترة 23-27 مايو 2021، لغرض تدريبهم على بيئة الاختبار والعمل على تفادي أية معوقات تقنية قد تظهر.

وأكدت المؤسسة أنها ستتابع عبر الفرق المعنية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المدارس الحكومية في الدولة، العمل بكل طاقتها لتوفير كل ما يلزم الطلبة من دعم سواء فني أو تقني أو أكاديمي لضمان تأديتهم للاختبارات دون أية عوائق تذكر وفي حال حدوث أي خلل فني حال دون تقديم أي طالب للاختبار في حينه و سيكون هناك اختبارات تعويضية في الفترة من 20 إلى 24 يونيو تستهدف الطلبة ممن لم يتمكنوا من تأدية الاختبار لأسباب تقنية أو بسبب غياب مبرر.

امتحانات أصحاب الهمم

وبخصوص الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية – " تعديل المنهج " أفادت المؤسسة أنه سيتم تقييمهم من قبل معلم المادة بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة بحيث يعد الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية أما بالنسبة لطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية "مواءمة/ تكييف" فيخضعون لنفس الامتحان الإلكتروني المعد لبقية الطلبة.

جدول امتحانات الصف 12 (إضافة الجداول لجميع المسارات):

ويستهل طلبة الصف 12 في جميع المسارات "العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي " امتحاناتهم يوم الثلاثاء 08/06 بمادة التربية الإسلامية ثم مادة الدراسات الاجتماعية ليوم الاربعاء 09/06 لجميع المسارات أيضا ثم ( كيمياء / أحياء) ليوم الخميس للمسار العام ثم رياضيات الأحد مسار عام واللغة العربية الاثنين للمسار العام واللغة الإنجليزية الثلاثاء ثم الفيزياء وختاما بالعلوم الصحية للمسار العام أما بالنسبة للمسار المتقدم فيؤدون امتحان الكيمياء يوم الخميس ثم رياضيات ثم لغة عربية ثم لغة إنجليزية ثم الفيزياء وتاليا العلوم الصحية للمسار المتقدم وبخصوص مسار النخبة فيؤدون امتحان الكيمياء يوم الخميس ثم رياضيات يوم الأحد ثم لغة عربية يوم الأثنين ولغة انجليزية الثلاثاء و فيزياء الأربعاء ويختتمون الامتحانات بمادة الأحياء يوم الخميس 17/06 أما طلبة الصف 12 تطبيقي فيواصلون جدول امتحاناتهم بحيث يؤدون الخميس 10/6 امتحان مادة العلوم التطبيقية ويلي ذلك يوم الأحد امتحان بمادة الرياضيات ثم اللغة العربية ويختتمون امتحاناتهم بتاريخ 15/06/2021 بمادة اللغة الإنجليزية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز