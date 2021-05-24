6 مهارات يحتاجها حديثو التخرج للحصول على الوظائف

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير «لينكد إن»، تحت عنوان «دليل الخريج للحصول على الوظائف»، أن هناك 6 مهارات مطلوبة في جميع القطاعات التي يمكن أن تساعد الخريجين على التميز من بين الحشود، وبدء حياتهم المهنية، بتقدم مع تعافي الاقتصاد الذي يواجه الركود العالمي، متأثراً بانتشار فيروس «كورونا».وذكر تقرير «لينكد إن» أن هذه المهارات تعتبر من أبرز المهارات المطلوبة حالياً، هي مهارات شخصية، مثل التواصل والقيادة والقدرة على حل المشكلات وإدارة العمليات، والتسويق، وخدمة العملاء.

وأشار إلى أنه مع استمرار تفشي «كوفيد 19»، وتأثيره في طريقة عمل الشركات، تظل مهارات خدمة العملاء واحدة من المهارات القوية الحيوية.

وقال: يظل هناك طلب مرتفع على الموظفين الذين يعرفون كيفية التعامل مع العملاء بطريقة تجعلهم يشعرون بالتقدير، خاصة أن إجراء العديد من الخدمات، أصبح عبر الإنترنت، من دون الحاجة لعنصر التعامل «وجهاً لوجه» القديم.

وأشار التقرير إلى أن مهارة القيادة لا تقتصر على المديرين، إنما هي علامة على الوعي الذاتي والمصادقة، ويمكن أن تأخذ حياتك المهنية إلى آفاق جديدة، حيث يجب على الموظفين اتخاذ القرارات الحاسمة في الأوقات الصعبة.

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