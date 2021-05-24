جامعة عجمان تباشر إجراء الامتحانات النهائية لفصل الربيع حضورياً

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

باشرت جامعة عجمان إجراء الامتحانات النهائية لفصل الربيع للعام الأكاديمي الحالي وذلك حضورياً بمقر الجامعة للمساقات الطبية ولطلبة السنة الرابعة والخامسة لكلية طب الأسنان وبعض المساقات التي تشمل التواجد في الاستوديوهات في كلية العمارة والفنون والتصميم، وذلك مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من الجهات المختصة بالدولة، كما يتعين على الطلبة إجراء مسحة الأنف أو فحص الدم للتمكن من الدخول للحرم الجامعي .

وأكد الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، حرص الإدارة على تهيئة أفضل الظروف المناسبة لأبنائها الطلبة لإجراء الامتحانات المقررة لهم، مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة والخاصة باستقبال الطلبة، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لسير الامتحانات وفق الضوابط والقواعد التي وضعتها الجامعة.

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