سلطان بن أحمد رئيساً «لاستشاري» كلية الاتصال بالجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة - البيان

وجه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، شكره لكلية الاتصال وأعضاء المجلس، على اختياره رئيساً للمجلس الاستشاري للكلية، متمنياً أن يشكل هذا الاختيار قفزة نوعية من خلال تعزيز التعاون الإعلامي وتهيئة الطلبة للعمل في مجال الإعلام من خلال مشاركة الخبرات الإعلامية، والعمل وفق الرؤية التي وضع أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للكلية، والذي عقد صباح أمس افتراضياً بحضور الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، وأعضاء المجلس الاستشاري لكلية الاتصال بالجامعة، وتم خلاله تكليف الدكتور بسام المكاوي، أمين سر للمجلس.

وأكد الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، أهمية عمل المجلس الاستشاري لكلية الاتصال على تقديم الدعم من حيث المقترحات، وضرورة وضع الخطة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى تطوير البرامج والمناهج في الكلية، حيث تضم الكلية حالياً 169 طالباً وطالبة، وتسعى الجامعة إلى توسيع نطاق استقطاب الطلبة ليشمل مختلف دول العالم. وقدم الدكتور عطا حسن عبد الرحيم، عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية، خلال الاجتماع، الذي ترأسه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، عرضاً مرئياً، تناول خلاله الرؤية والرسالة والهيكل التنظيمي والمساقات التي تقدمها الكلية، إضافة إلى البرامج التدريبية والملتقيات الطلابية الإعلامية والمرافق المتاحة التي تعزز من مهارات الطلبة الدارسين.

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