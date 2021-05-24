جامعة نيويورك أبوظبي تحتفل افتراضياً بتخريج دفعة 2021

المصدر: أبوظبي- البيان

احتفلت جامعة نيويورك أبوظبي بتخريج دفعة 2021، التي تعدّ الدفعة الأكبر في تاريخ الجامعة، حيث تضم نحو 320 طالباً وطالبة من أكثر من 75 دولة، يتحدثون أكثر من 70 لغة، وأتاحت الاحتفالية لأهالي وأصدقاء الخريجين، وأعضاء من جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة نيويورك متابعة المراسم، ومشاركة فرحة الخريجين، عبر حفل تخرج افتراضي، حضره أكثر من 4,000 شخص من جميع أنحاء العالم.

وتضمن حفل تخرج هذا العام كلمات رئيسية، ألقتها كل من الرئيسة إلين جونسون سيرليف، أول رئيسة منتخبة في أفريقيا والفائزة بجائزة نوبل للسلام، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، حيث أكدت معاليها أن العام الماضي رغم تحدياته كان عاماً مليئاً بالأمل، وأن جائحة «كوفيد 19» فرضت على العالم مفاهيم جديدة. شهدنا هذا العام وبالرغم من جميع التحديات وصول ثلاث مركبات فضائية من ثلاث دول مختلفة إلى المريخ. لقد عاشت دفعة 2021 في الجامعة فترة غير مسبوقة في التاريخ، فقد أثبتوا قدرتهم على التكيف، وإعادة التفكير.

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