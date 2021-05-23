تحت رعاية محمد بن زايد.. جامعة خليفة تخرج «افتراضياً» 885 طالباً 26 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 26 الجاري حفل تخريج افتراضياً لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من مختلف تخصصات الهندسة والعلوم والآداب.

تكريم

وسيشهد الحفل تكريم 885 طالباً وطالبةً من مختلف برامج البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه في العلوم والهندسة والآداب وتغطي مجالات متعددة مثل هندسة البترول والهندسة النووية وهندسة الفضاء والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والهندسة الإلكترونية والأنظمة الصناعية والهندسة المدنية والميكانيكية بالإضافة إلى الطاقة والمياه والبيئة ومجالات التكنولوجيا المستدامة.

وفي حفل التخريج، سيتسلم 51 طالباً وطالبةً درجات الدكتوراه و168 طالباً وطالبةً درجات الماجستير، في حين ستُمنح درجات البكالوريوس لما مجموعه 666 من الطلبة في مختلف التخصصات العلمية والهندسية والآداب ليصبح بذلك مجموع عدد الطلبة الخريجين 885.

ويشكل عدد الطلبة الذكور من المجموع الكلي للخريجين 335 طالباً وعدد الإناث 550 طالبة، كما يبلغ عدد الطلبة الإماراتيين ما مجموعه 675 ليشكل عدد الطلبة الدوليين 210 طلاب وطالبات.

نجاحات

وفي تعليق له، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يعد حفل التخريج الافتراضي لهذا العام تتويجاً للنجاحات التي حققها الطلبة في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ما يؤكد مدى إصرارهم على تحقيق طموحاتهم، ويعكس اجتهادهم في السعي لامتهان الوظائف المتعلقة بالقطاعات الصناعية المهمة داخل الدولة وخارجها، بما في ذلك قطاع الفضاء والطاقة والاستدامة والرعاية الصحية، الأمر الذي يمكن الطلاب من إحداث التغيير الإيجابي الفعال، كلّ في مجال اختصاصه».

تحتفل جامعة خليفة بتخريج دفعة 2019 - 2020 افتراضياً في وقت تشهد فيه الجامعة تحقيق عدد من الإنجازات وضمها لأكبر عدد من العلماء الإماراتيين في الدولة، إذ تتصدر جامعة خليفة جميع جامعات الدولة في إدراجها في قائمة جامعة ستانفورد المرموقة لأكثر من 2% من العلماء اقتباساً في مجالاتهم في عام 2019، كما بلغت نسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية التي مثلتها جامعة خليفة 31.5% أي 36 عضواً من الدولة.

تصنيف عالمي

وفي إطار التصنيفات العالمية، تقدمت جامعة خليفة 67 مرتبة لتأتي في المركز 214 عالمياً في فئة الهندسة والتكنولوجيا، والمركز الأول داخل الدولة في ستة موضوعات تشمل الهندسة البترولية، وذلك وفقاً لأحدث تصنيفات «كيو إس» لجامعات العالم لعام 2021 حسب الموضوع. وحلت الجامعة أيضاً في المركز 211 في تصنيفات «كيو إس» لجامعات العالم 2021 لأرقى الجامعات العالمية والتي ضمت ما مجموعه 1,029 جامعة حول العالم، كما حققت الجامعة منذ يناير هذا العام عدداً من الإنجازات التي تكللت بإصدار ما مجموعه 189 براءة اختراع، منها 247 تطبيقاً لا تزال قيد التنفيذ، إضافة إلى 443 كشف اختراع.

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