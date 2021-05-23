«جامعة روتشستر» تخرج 437 طالباً وطالبةً فـي برامج البكالوريوس والماجستير

المصدر: دبـي - البيان

احتفلت جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبـي فـي واحة دبـي للسيليكون بتخريج دفعة جديدة من طلابها وطالباتها، وذلك فـي حرمها الجديد فـي واحة دبـي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة ومركز المعرفة والابتكار ضمن خطة دبـي الحضرية 2040.

وحضر حفل التخرج معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبـي، والدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس الرئيس التنفـيذي لسلطة واحة دبـي للسيليكون، والدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا فـي دبـي بحضور عدد من المسؤولين وأهالي الخريجين.

وكرّمت الجامعة 437 من خريجي برامجها الأكاديمية من حملة البكالوريوس والماجستير للعامين الدراسيين الأكاديميين 2020-2019 - 2021 فـي تخصصات التكنولوجيا والابتكار المختلفة بما فـي ذلك الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات الدقيقة وأمن الحوسبة والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال الدولية والتسويق والإدارة المالية والهندسة الصناعية، وبرامج الدراسات العليا التي تشمل الهندسة الكهربائية والقيادة والابتكار والهندسة الميكانيكية والإدارة الهندسية وعلوم المدينة الذكية وتحليل البيانات.

ويشكل حفل التخرج غير التقليدي - الذي قام فيه الطلبة الخريجون بالاتجاه إلى منصة التخرج مع ذويهم فـي مركباتهم والترجل منها لتسلّم شهاداتهم - الأول من نوعه فـي حرم الجامعة الجديد استجابة لتحدي فـيروس كوفـيد 19 وللإجراءات الاحترازية والوقائية العالمية التي فرضها فـي مختلف المؤسسات الأكاديمية واقتضت تأجيل الفعاليات التي يتم حضورها بشكل شخصي، بما فـي ذلك حفلات التخرّج.

مستقبل الوظائف

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح: «توقع تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2018 تحول ما يقارب 40% من الوظائف فـي العالم إلى الاعتماد على شكل من أشكال الحلول الرقمية فـي عام 2022، وهذا ما رأينا معالمه اليوم فـي عالم ما بعد جائحة كوفـيد 19. ويسعدنا أن نرى جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبـي فـي مقدمة المؤسسات الأكاديمية الداعمة لتوفـير الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي فـي دبـي ودولة الإمارات والمنطقة بالاعتماد على أحدث ما توصلت إليه الدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية».

ميزة تنافسية

وبدوره قال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس الرئيس التنفـيذي لسلطة واحة دبـي للسيليكون: «إعداد كفاءات شابة مؤهلة بالمعارف والخبرات والمهارات والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة لقيادة التحول الرقمي وتطوير النظم المتكاملة فـي مجتمعات المستقبل الذكية يمنحنا ميزة تنافسية نوعية، وهذا ما تسعى واحة دبـي للسيليكون بالتعاون مع شركائها لتسهيله من موقعها مركزاً للمعرفة والابتكار ضمن خطة دبـي الحضرية 2040 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله لجعل دبـي المدينة الأفضل للحياة والعمل والتعلّم».

عام استثنائي

من جانبه قال الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا فـي دبـي: «هذا هو حفل التخرج العاشر فـي تاريخ جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبـي منذ عام 2010، والأول من نوعه بالسيارات للجامعة، مراعاةً للإجراءات الصحية للوقاية من كوفـيد 19. ونفخر برؤية خريجينا المتميزين من مختلف التخصصات بعد عام استثنائي وتسليمهم شهادات التخرّج فـي مركباتهم، وهو ما سمحت به المساحة الكبيرة للحرم الجديد للجامعة والممتد على مساحة 30,000 متر مربع فـي واحة دبـي للسيليكون».

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