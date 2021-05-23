جامعة الشارقة تجري اختبارات سريرية للسنة النهائية لـ«الطب»

المصدر: الشارقة – البيان

أجرت كلية الطب بجامعة الشارقة الاختبارات السريرية للسنة النهائية لتخريج دفعة جديدة من الأطباء للعام الأكاديمي الحالي وذلك بحضور الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والمعتمدة دولياً، وبمتابعة فريق من الأطباء والاستشاريين الممتحنين.

وقال الدكتور نبيل سليمان المنسق والمشرف العام على الاختبارات السريرية ورئيس قسم طب الأسرة بكلية الطب إنه يتم إجراء تلك الاختبارات السريرية والتي تُعد المتطلب الأساسي للتخرج من كلية الطب على ثلاث مراحل متتالية، مضيفاً إن كل مرحلة من تلك المراحل التي يمر عليها الطالب جميعاً تتكون من مجموعة من المحطات المتتابعة، ولذلك يطلق عليها اختبارات المحطات، وتبدأ في مرحلتها الأولى بـ (17) محطة منها الإجراءات السريرية المختلفة، ومتابعة التاريخ المرضي، وفحص أحد أجهزة الجسم المختلفة معتمداً على أحد النماذج الطبية والموديل وممثلي المرضى، وإجراءات الإنعاش القلبي، والتشخيص المحتمل للمرض، والتخطيط للعلاج، وتحديد الفحوصات المعملية والتشخيصية المطلوبة، وكذلك أخلاقيات المرضى، ومن ثم اقتراح العلاج المناسب.وأضاف الدكتور سليمان إن تلك الاختبارات السريرية هي اختبارات تعتمد في الأساس على قياس مهارات الطالب المختلفة وقدرته على مناظرة الحالات المرضية، وتُعد من أفضل طرق التقييم المعتمدة عالمياً.

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