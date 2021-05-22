انطلاق الاختبارات التجريبية للصفوف من 4 إلى 12 افتراضياً اليوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

وجه مديرو النطاق مديري المدارس للبدء برصد درجات الطلبة من الصف الأول إلى الصف الثامن للحلقتين الأولى والثانية، من اليوم الأحد، على نظام درجات الطالب «المنهل»، وذلك استعداداً للامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، إذ فتحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للمدارس شاشات تقييم الطلبة ورصد الدرجات.

وتنطلق الاختبارات التجريبية للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، افتراضياً اليوم وتستمر حتى 27 مايو الجاري، لجميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة منهاج وزارة التربية والتعليم، واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جداول الاختبارات التي ستعقد، وذلك في عدد من المواد، لتلافي أي أخطاء تقنية قد تحدث لاحقاً، مشيرة إلى أن زمن الإجابة في كل مادة 40 دقيقة.

ويتاح الامتحان للطلبة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة مساء، لغرض تدريب الطلبة على بيئة الاختبار والتحقق من تفعيل حساباتهم وتقييم كفاءة النظام.

وطالبت الإدارات المدرسية معلميها بضرورة الانتهاء من المنهاج قبل نهاية مايو، استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، كما وجهت إدارات المدارس معلميها إلى الانتهاء من احتساب درجات الواجبات والاختبارات قبل نهاية مايو، والانتهاء من رصد الدرجات ومن الزيارات الصفية للمعلمين قبل نهاية الشهر نفسه، إضافة إلى الانتهاء من الزيارات الصفية للمعلمين، وتحديث بيانات المعلمين على المنهل، ورفع طلبات التحويل للتربية الخاصة لتقييم حالات الطلبة أصحاب الهمم.

وحددت مؤسسة التعليم موعد بدء امتحانات نهاية العام للطلبة في الصفوف من الرابع إلى 12، في الثامن إلى 17 من يونيو المقبل.

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