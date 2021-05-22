مؤسسة الإمارات للتعليم تعتمد دليلها المحدث لامتحانات نهاية الفصل الثالث

المصدر: أبوظبي- البيان

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، النسخة المحدثة من دليل استعداد المدارس الحكومية في الدولة وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث 2020-2021، والجدول الزمني لعقد الامتحانات، وحدد الدليل جملة من الموجهات التي تستهدف الطلبة وأولياء الأمور، بغية تهيئة البيئة المناسبة لعقد الامتحانات، وضمان إجرائها بسلاسة، بعيداً عن أي عوائق، بما يحقق كذلك الجاهزية القصوى أيضاً لكافة مكونات المجتمع التربوي.

ويعكس الدليل المحدث، الذي يحاكي كافة المراحل الدراسية للطلبة، حرص المؤسسة على توفير أفضل المقومات الكفيلة بتهيئة الميدان التربوي لامتحان نهاية العام الدراسي 2020-2021، ومراعاة الظروف المحيطة بالطلبة وأولياء الأمور، وكوادر الميدان التربوي، بما يضمن التعاون التام من كافة عناصر العملية التعليمية، لعقد الامتحانات وفق أفضل الممارسات التربوية المتبعة في الشأن التعليمي.

ووفق الدليل، ستبدأ الاختبارات بتاريخ الثامن من يونيو المقبل لطلبة الصفوف من 4-12، وتتواصل لغاية 17 منه، وسيؤدي جميع الطلبة للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، اختبارات تجريبية تنفذ خلال الفترة 23-27 مايو 2021، لغرض تدريبهم على بيئة الاختبار، والعمل على تفادي أي معوقات تقنية قد تظهر.

وأشار الدليل إلى أن طلبة الصفوف من الأول وحتى الثالث، لا توجد لهم امتحانات لنهاية الفصل الدراسي الثالث، ويعتمد تقييمهم على ما أحرزه الطلبة في أعمال التقييم التكويني المدرسي، أما بالنسبة لمواد المجموعة B لكافة الطلبة، فلا توجد لها امتحانات في نهاية الفصل الثالث، وإنما هي عبارة عن مهام ومشاريع، يتم تسليمها بدءاً من 30 الشهر الجاري ولغاية 03/6/2021.

متابعة

وأكدت المؤسسة أنها ستتابع عبر الفرق المعنية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المدارس الحكومية في الدولة، العمل بكل طاقتها لتوفير كل ما يلزم الطلبة من دعم، سواء فني أو تقني أو أكاديمي، لضمان تأديتهم للاختبارات دون أي عوائق تذكر، وفي حال حدوث أي خلل فني حال دون تقديم أي طالب للاختبار في حينه، وسيكون هناك اختبارات تعويضية في الفترة من 20 إلى 24 يونيو، تستهدف الطلبة ممن لم يتمكنوا من تأدية الاختبار لأسباب تقنية، أو بسبب غياب مبرر.

امتحانات أصحاب الهمم

وبخصوص الطلبة أصحاب الهمم، الذين يتبعون خطة تربوية فردية – «تعديل المنهج»، أفادت المؤسسة بأنه سيتم تقييمهم من قبل معلم المادة، بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، بحيث يعد الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية، أما بالنسبة لطلبة أصحاب الهمم، الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة/ تكييف»، فيخضعون لنفس الامتحان الإلكتروني المعد لبقية الطلبة.

جداول الامتحانات

ويستهل طلبة الصف 12 في جميع المسارات «العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي»، امتحاناتهم يوم الثلاثاء 08/06، بمادة التربية الإسلامية، ثم مادة الدراسات الاجتماعية ليوم الأربعاء 09/06، لجميع المسارات أيضاً، ثم (كيمياء / أحياء) ليوم الخميس للمسار العام، ثم رياضيات الأحد مسار عام، واللغة العربية الاثنين للمسار العام، واللغة الإنجليزية الثلاثاء، ثم الفيزياء، وختاماً بالعلوم الصحية للمسار العام، أما بالنسبة للمسار المتقدم، فيؤدون امتحان الكيمياء يوم الخميس، ثم رياضيات ثم لغة عربية ثم لغة إنجليزية ثم الفيزياء، وتالياً العلوم الصحية للمسار المتقدم، وبخصوص مسار النخبة، فيؤدون امتحان الكيمياء يوم الخميس، ثم رياضيات يوم الأحد، ثم لغة عربية يوم الاثنين، ولغة إنجليزية الثلاثاء، وفيزياء الأربعاء، ويختتمون الامتحانات بمادة الأحياء يوم الخميس 17/06، أما طلبة الصف 12 تطبيقي، فيواصلون جدول امتحاناتهم، بحيث يؤدون الخميس 10/6 امتحان مادة العلوم التطبيقية، ويلي ذلك يوم الأحد امتحان بمادة الرياضيات، ثم اللغة العربية، ويختتمون امتحاناتهم بتاريخ 15/06/2021، بمادة اللغة الإنجليزية.

المواعيد

وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خطة للامتحانات التعويضية للطلبة الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى منصة الامتحان بسبب خلل فني أو بسبب غياب مبرر، حيث من المقرر أن تبدأ الأحد 20 يونيو ولغاية 24 يونيو، وذلك للطلبة من الصف 4-12، فيما تبدأ امتحانات الإعادة والتحسين لطلبة الصف 12 في الأسبوع الثاني من يوليو، وبحسب الخطة الزمنية، وستعمل المؤسسة على إعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من يوليو.

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