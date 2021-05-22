مدارس الشارقة وعجمان الخاصة تستكمل جاهزيتها لامتحانات الفصل الأخير

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد مديرو مدارس خاصة في الشارقة وعجمان استكمال كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأخير 2020 – 2021، حيث شكلت فرقاً فنية وتقنية لمتابعة سير الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية والتي تبدأ من الصف الرابع وحتى الثاني عشر، إضافة إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي ملاحظات وشكاوى الطلبة وأولياء الأمور في حال حدوث أي مشكلات فنية تعيق سير الامتحانات، كما ألزمت الطلبة بفتح الكاميرا أثناء الامتحانات.

ولفتوا إلى أن امتحانات الثاني عشر سوف تكون مباشرة في المدارس الحكومية وليس الخاصة، كما أن امتحانات الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر سوف تكون غير مباشرة (أون لاين).

اختبارات وأكدت رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية بالشارقة أن كل الامتحانات سوف تكون (أون لاين) عدا طلبة الثاني عشر سوف تكون مباشرة داخل الحرم المدرسي الذي سوف تحدده وزارة التربية والتعليم لإدارات المدارس، مبينة أن هناك اختبارات تجريبية الأسبوع المقبل الغاية منها أن يتعود الطالب للدخول إلى حسابه لإجراء الامتحانات حتى لا يواجه أي مشكلة تقنية أو فنية أثناء أداء الامتحان النهائي، كما تم تخصيص خط ساخن لكل قسم، إضافة إلى تشكيل لجان مخصصة في كل قسم لمتابعة الطلبة في حال واجهتهم مشكلات فنية لتذليلها، كما الهدف من تلك اللجان التواصل مع أولياء الأمور، كما أنه في حال وجود مشكلات تقنية حالت دون أداء الطالب للامتحانات، فوزارة التربية تحدد أياماً بديلة يتم إعلام الطلبة بها حتى يؤدوا الامتحانات التي واجهتهم فيها مشكلات تقنية.

مهارات

وأشارت مها بركة مدير مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان إلى استعداد إدارة المدرسة التام للامتحانات النهائية، وكذلك الامتحانات التجريبية والتي تهدف إلى إكساب الطلبة المهارات التي تمكنهم من أداء الامتحانات بصورة جيدة، إضافة إلى كيفية دخولهم إلى حساباتهم لأداء الامتحانات الأخيرة من الفصل الدراسي الحالي للمدارس التي تتبع المنهاج الوزاري، والتي سوف تبدأ في الثامن من يونيو المقبل وتنتهي في السابع عشر منه، كما أن فتح الكاميرا سوف يكون إلزامياً لكل الطلبة من الصف الرابع وحتى الحادي عشر بقسميه عبر برنامج (التيمز) حتى يتسنى للمعلمين المراقبة المحكمة للطلبة بعد أن تم منحهم حسابات للدخول والمراقبة، مبينة أن هناك 1800 طالب وطالبة يدرسون بالمدرسة تم التواصل مع أولياء أمورهم عبر (الخط الساخن) لإعلامهم بكيفية ووقت أداء الامتحانات النهائية.

تقييمات

وأكدت جمانة شحادة مديرة مدرسة خليفة الهمزة الأمريكية الخاصة بالشارقة أن إدارة المدرسة تجري مجموعة واسعة من التقييمات الداخلية والامتحانات المعيارية الدولية؛ لجمع البيانات التي تعكس أداء الطلاب وتؤدي إلى عمليات التخطيط وضمان الجودة على المدى الطويل، ونضمن أن اللوائح والمتطلبات البيئية للاختبارات الافتراضية والواقعية تحاكي النسق نفسه وتسير على السوية نفسها، مبينة أنه تم تهيئة الحرم المدرسي وفقاً لإرشادات الصحة والسلامة الخاصة بـ «كوفيد 19» من خلال خطط صارمة لتقييم المخاطر لمعالجة أي مشكلة.

كما يتم مشاركة أولياء الأمور بشكل فعّال في توقعات الحضور وبروتوكولات إدارة السلوك التابعة لوزارة التربية والتعليم وأدى ذلك التفاعل إلى معدل حضور بنسبة 100٪ خلال أسبوع التقييم، كما أنه من خلال الأخصائية الاجتماعية تعمل الإدارة على إعداد جلسات توجيهية تعنى بالصحة النفسية للطلاب لتعزيز استعدادهم ومهارات إجراء الاختبارات والتعامل مع الورقة الامتحانية.

تعقيم

وأوضح أمين النظامي مدير مدرسة فيكتوريا الإنجليزية بالشارقة أن المدرسة مستعدة لإجراء الامتحانات النهائية للفصل الأخير، حيث تم العمل بكل الإجراءات الاحترازية من خلال تخصيص أجهزة تعقيم لكل المداخل، كما تم التنبيه من قبل شهر على كل الطلبة بعدم الاختلاط، لافتاً إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الاتصالات من الطلبة أو ذويهم في حال واجهتهم مشكلات فنية، فيتم تذليلها، إضافة إلى أنه تم إعداد الهيئة الإدارية والتدريسية وتدريبهم تدريبات عالية من أجل إدارة الامتحانات بصورة جيدة دون خلل فني، ولتلافي أي صعوبات قد تجابه الفرق العاملة.

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