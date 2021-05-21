طلبة هندسة جامعة الشارقة يقدمون تصاميم لواحة التكنولوجيا

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت كلية الهندسة بجامعة الشارقة معرض تصاميم مقترحة للمقر الرئيس والمخطط العام لمشروع واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، والتي كان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة وضع لها حجر الأساس، لتعمل على إجراء البحوث العلمية التطبيقية، لإنتاج تقنيات وابتكارات جديدة، من خلال توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتنمية المشاريع الاقتصادية المعرفية والعمل على إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة، وهي هيئة منطقة حرة مملوكة بالكامل لجامعة الشارقة.



افتتح المعرض الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور أحمد الشماع، عميد كلية الهندسة، ورؤساء أقسام الكلية، ويأتي المعرض تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والتي سوف تقدم 50 ألف درهم مجموع جوائز لأفضل ثلاثة تصاميم.



خلال المعرض قدم طلبة قسم الهندسة المعمارية 17 تصميماً معمارياً مبتكراً للمخطط العام لمقر واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، والذي من المقرر أن تعمل مركز للتميز في البحث والتكنولوجيا والابتكار لزيادة دفع اقتصاد الإمارة إلى المستقبل، واتسمت التصاميم المعمارية، التي قدمها الطلبة بالطابع الإسلامي المتطور ممزوجة بالحلول المعمارية المعاصرة، واعتمد الطلبة في تصاميمهم على التطورات، التي تحققت في العهدين الأموي والعباسي ممزوجة بالتراث الإماراتي مع تميزها بالحلول التقنية المستدامة، حيث قدم الطلبة للمدير والحضور ملخص عن كل تصميم وتوضيح للمخطط العلم والبنية التحتية والحلول التقنية والمستدامة، التي تم تزويد المخطط بها.

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