جلسات ومخيّمات حول ريادة الأعمال لطلبة جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت «أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات» - الذراع التعليمي لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة - سلسلة من الجلسات التعريفية الافتراضية بالإضافة إلى مخيمين افتراضيين حول أساسيات ريادة الأعمال أقيمت على مدار أربعة أشهر استهدفت خلالها طلاب الجامعات في إمارة الشارقة وذلك بالتعاون مع مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة التابع لمؤسسة «نماء».





20 طالباً



واستهدفت الجلسات طلبة وكوادر عددٍ من جامعات الشارقة ومؤسساتها التعليميّة بمشاركة 20 طالباً وكادراً تعليمياً من جامعة الشارقة و26 من الجامعة الأمريكية في الشارقة و85 من كليات التقنية العليا في الشارقة و67 من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بينما استهدف المخيمان طلاب جامعة الشارقة.



وذكرت الدكتورة منى آل علي مدير أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات أن هذه الفعاليات تأتي في إطار مساعي أكاديمية «بادري» لتحقيق هدفها الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز حق التعليم والمعرفة للجميع من خلال الاستفادة من التكنولوجيا إذ تجسد جهود الأكاديمية في الاستثمار في الأجيال الشابة وتعزيز مهاراتها ومعارفها اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة ومواجهة التحديات العالميّة.





وركز المخيمان الافتراضيان اللذان استمر كلٌّ منهما ثلاثة أيام على التعريف بريادة الأعمال وأنواعها وأهميتها والمجالات المطلوبة حالياً في هذا القطاع بالإضافة إلى تعليم الطلاب مهارات شخصية وريادية وخطوات تطوير فكرة مشروع ريادي حيث جاء المخيم الأول ضمن مبادرة «خطوات للطموح والتمكين» التابعة للأكاديمية في حين أقيم المخيم الثاني ضمن مبادرة «دعوة مفتوحة لفنون الصلصال» بالتعاون مع مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة وكلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة.

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