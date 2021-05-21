«هيئة المعرفة» منع إقامة حفلات التخرج في تجمعات مباشرة

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، قراراً بمنع إقامة المدارس الخاصة لحفلات التخرج في تجمعات مباشرة، والاكتفاء بتنظيمها افتراضياً.



وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن تنظيم حفلات التخرج للعام الدراسي الجاري عبر الإنترنت فقط «افتراضياً»، ولا يسمح بإقامة أي احتفالات أو تجمعات، سواء كانت داخل المدرسة أم خارجها، مؤكدة الحرص على تشجيع المدارس على العمل مع الطلبة للاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتاحة بأساليب مبتكرة ومسلية، وتتيح للخريجين في يوم الاحتفال بتخرجهم، الاستمتاع بأجواء احتفالية آمنة، ويستمر العمل بقرار تنظيم احتفالات التخرج افتراضياً، إلى حين تطرأ تغييرات بهذا الخصوص.

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