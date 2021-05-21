طلبة «ميدلسكس» يسهمون في تعزيز قطاع النقل بدبي

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشفت فمهيدا حسين رئيس قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية في جامعة ميدلسكس بدبي، عن تعاون مختبر إنسايتس والمتخصص بعملية تحليل البيانات والتابع لمركز الابتكار في الخبرة البشرية بالجامعة، مع مؤسسة تاكسي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشركة بينكس الرائدة في مجال تحليل البيانات والتحول الرقمي، وذلك بهدف دعم المجتمع في هذا المجال وتعزيز قطاع النقل بالإمارة.



وأوضحت أن التعاون يهدف كذلك إلى العمل على تحليل مجموعة واسعة من البيانات الخاصة بوسائل النقل العام، إضافة إلى استخدام التحليلات أو تقنيات التعلم الآلي أو المرئيات لاستخلاص رؤى عملية وابتكار منتجات يمكن أن تزيد من كفاءة النقل وتضيف قيمة تجارية إليها والعمل على تحسين خدمة النقل وتطويرها في الإمارة.



وأشارت فمهيدا إلى فتح باب التسجيل في هاكاثون «الطرق والمواصلات» البحثي في الـ 5 من أبريل الماضي، وسيستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وتوجد عدة مراحل لتنفيذه، يشارك فيها أكثر من 230 فريقاً يمثلون جامعات من مختلف أنحاء العالم، فيما يشكل طلبة جامعة ميدلسكس دبي ما نسبته 25 % من مجمل العدد الكلي.



برامج



وقالت، إن الجامعة ستستخدم أحداث البرامج التكنولوجية التي تساهم في تزويد المشاركين في هاكاثون «الطرق والمواصلات» البحثي بالتحليلات المتقدمة والدقيقة بغية التوصل إلى حلول تعزز من مكانة قطاع النقل العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يسمح للطلبة المشاركين باستخدام أي أداة تحليلية متبعة من أجل أن تكون البيانات متاحة للجمهور مع طرح الحلول المثالية والعملية.



وأضافت أن الطلبة المشاركين سيحصلون على فرصة للعمل على بيانات العالم الحقيقي التي تأتي مع تحدياتها الخاصة، مما سيحفزهم على التفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول مبتكرة تعود بالنفع على قطاع النقل العام بالدولة، وبالتالي إكساب الطلبة خبرات عملية تفيدهم في سوق العمل من خلال احتكاكهم المباشر مع المؤسسة والهيئة ليتعرفوا عن كثب على التحديات والعمل على إيجاد الحلول الناجحة لها، واكتساب خبرات جديدة في عالم تحليل البيانات.



وأفادت بأن الطلبة المشاركين سيتم منحهم كذلك إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية من شركاء مختبر إنسايتس بالجامعة لتقديم حلول تحليلية شاملة.



تقييم



وأوضحت أنه في نهاية المسابقة سيتم تقييم الحلول التي قدمها الطلبة المشاركون بناءً على القيمة التي سيضيفونها لعملاء مؤسسة تكسي دبي وهيئة الطرق والمواصلات، وفي الإطار ذاته، ستقوم لجنة مكونة من أساتذة وخبراء في الصناعة بتقييم الحلول المنتجة خطوة بخطوة، وسيحصل الفائزون على مبلغ قيمته 3500 درهم.

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