مدرسة في دبي تطلق جلسات عبر الإنترنت لطلابها للتكيف مع «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مدرسة ستار انترناشونال مردف، إطلاق مبادرة Log In and Learn لتقديم سلسلة من الجلسات التعليمية الافتراضية لمدة 15 دقيقة للطلاب المستقبليين والمسجلين حديثاً في المرحلة التأسيسية، في إطار جهودها الحثيثة للتكيّف مع التحديات الراهنة التي فرضتها أزمة «كوفيد 19».

وتم إطلاق المبادرة لطمأنة العائلات التي تساورها الشكوك حول عودة الأطفال إلى المدارس، من خلال عرض جميع إجراءات وبروتوكولات السلامة التي تعتمدها المدرسة لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية وآمنة.

وتقدّم المبادرة سلسلةً تفاعليةً من الدروس المرئية التي تهدف لنشر قيم المدرسة المجتمعية بين جميع سكان مدينة دبي؛ حيث تم تصميم الجلسات الافتراضية القصيرة والغنية بالمعلومات لتزويد الأهالي والأطفال، الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 4 سنوات، بلمحة شاملة عن جوانب المدرسة، بما فيها المرافق والكادر التعليمي والمواضيع المطروحة وبيئة التعلم في الفصل الدراسي، دون الحاجة لزيارة المدرسة على أرض الواقع. كما تتضمن المبادرة مجموعةً من الأنشطة الممتعة وجلسات القراءة والرسم والرقص التي يمكن للأطفال والأهالي الاستمتاع بها معاً.

وتمهّد المبادرة الطريق لاعتماد نهج تعليمي مناسب في ظل أزمة «كوفيد 19»، كما توفر فرصةً لتعريف طلاب المرحلة التأسيسية المستقبليين بمزايا المدرسة، إضافةً إلى توفير تجربة غامرة تزيد من تميز النظام التعليمي في المدرسة.

وانطلاقاً من كونها مبادرة مخصصة لمواجهة تداعيات «كوفيد 19»، تأتي الدروس التي تبلغ مدتها 15 دقيقة لتغني الطلاب وأولياء الأمور عن زيارة الحرم المدرسي والتفاعل المباشر مع الآخرين، مما يوفر لهم فرصةً آمنة لمعرفة المزيد حول المدرسة دون القلق من خطر الإصابة بالمرض.

وتعليقاً على الموضوع، قالت جيل روبرتس، مديرة مدرسة ستار انترناشونال مردف: فخورون بمكانتنا الريادية بوصفنا مدرسةً ذات تفكير تقدمي تسعى إلى التكيف مع التحديات الحالية التي يفرضها «كوفيد 19» في المجال التعليمي والتغلب عليها، حيث تم تصميم مبادرة Log In and Learn التفاعلية عبر الإنترنت لتعريف الطلاب والأهالي بأسلوبنا المجتمعي دون الحاجة لزيارة المدرسة والتفاعل المباشر مع الآخرين.

وستساعد المبادرة في توفير عمليات تسجيل غير تلامسية، إضافةً إلى مساعدة الأطفال على الانتقال بسلاسة إلى بيئة مدرسية مريحة وسط إجراءات سلامة استثنائية تحظى بإشادة الأهالي والجهات التنظيمية في سلك التعليم.

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