الاختبارات التدريبية لنهاية العام تنطلق الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تنطلق الاختبارات التدريبية للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، افتراضياً الأسبوع المقبل لجميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جداول الاختبارات التي ستعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 من مايو الجاري، وذلك في عدد من المواد، لتلافي أي أخطاء تقنية قد تحدث لاحقاً، مشيرة إلى أن زمن الإجابة في كل مادة 40 دقيقة.

ويتاح الامتحان للطلبة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساء، لغرض تدريب الطلبة على بيئة الاختبار والتحقق من تفعيل حساباتهم وتقييم كفاءة النظام.

ترسل كلمات المرور إلى الطلبة يوميا من خلال قسم (الإشعارات) بنظام LMS، ويمكن الدخول إلى الاختبار من خلال الحساب الوزاري للطالب.

ويؤدي طلبة الصف الرابع (المسار العام) الامتحان في مادتي العلوم يوم الاثنين، ثم اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء، وطلبة الصف الخامس (المسارين العام والنخبة) يؤدون اختباراً في الرياضيات يوم الأحد، واللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء، والصف السادس (المسارين العام والنخبة) يمتحنون في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الاثنين، واللغة الإنجليزية يوم الأربعاء، ويؤدي طلبة الصف السابع (المسارين العام والنخبة) اختبار الرياضيات يوم الأحد، واللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء، ويؤدي طلبة الصف الثامن (مسار النخبة) الاختبار في العلوم يوم الاثنين، واللغة الإنجليزية يوم الأربعاء، كما يؤدي طلبة الصف التاسع (المسارات عام ومتقدم ونخبة وتطبيقي) اختباراً في الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء.

أما طلبة الصف العاشر (المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي)، فيؤدون اختباراً في الرياضيات يوم الاثنين، ويمتحن طلبة الصف الحادي عشر (المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي) في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأحد، ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر (المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي) الاختبار في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء، ومادة اللغة الإنجليزية يوم الخميس.

وبيّن الجدول أن الاختبارات متاحة للطلبة في الفترة من الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً، بهدف تدريبهم على بيئة الاختبارات والتحقق من تفعيل حساباتهم وكفاءة النظام، وسوف يرسل قسم الإشعارات كلمات المرور إلى الطلبة يومياً، بنظام LMS، ويستطيع الدخول إلى الاختبار من خلال الحساب الوزاري للطالب.

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