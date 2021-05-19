إدارات مدرسية توجّه طلابها لأخذ اللقاح ضد «كوفيد 19»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أفادت إدارات مدرسية بأن إتاحة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد 19» «فايزر بيونتيك» للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً، سينعكس بشكل إيجابي على المجتمع.

وذلك من خلال توسيع دائرة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن كان يشمل الطلاب من عمر 16 عاماً حتى 18 عاماً، وستزداد نسبة تكوين الأجسام المضادات عند أكبر شريحة من السكان، وبناءً عليه تقل نسبة الإصابة عامة، موضحين أنهم حثوا الطلبة على أخذ اللقاح وسوف يساهمون في تسهيل الحصول عليه.

وذكروا أن إتاحة اللقاح لهذه الفئة العمرية جاء كخطوة مهمة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد 19.

50 طالباً

‎وقالت أليسون بالدوين، مديرة العمليات في أكاديمية جيمس ويلينغتون ـ واحة السيليكون: إن مدرستها قدمت الدعم لأكثر من 50 طالباً في سن 16 عاماً وما فوق ضمن برنامج التطعيم الخاص لهذه الفئة العمرية، وستسعى المدرسة لتوفير اللقاح من خلال المدرسة للطلبة المؤهلين عبر فرصة تحديد موعد للحصول على اللقاح.

بالإضافة إلى دعم عائلاتهم وأولياء الأمور من خلال هذه الخطوة الإيجابية.وأضافت: «بدأت الكثير من العائلات باتخاذ الخطوات اللازمة لتطعيم أبنائها وبناتها فيما عبر آخرون عن امتنانهم لتنظيم هذه العملية بالنيابة عنهم، ونحن نواصل بدورنا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقاً لتوجيهات الهيئات الصحية المختصة».

تحديثات

من جانبها، قالت نور العلمي مسؤولة الأنشطة والصحة والسلامة في مدرسة الاتحاد الخاصة الممزر: تماشياً مع التحديثات الجديدة للقاح «كوفيد 19» والفئات المستهدفة لأخذ لقاح «فايزر بيونتيك»، قمنا بتشجيع طلبتنا من خلال محاضرات توعوية مع طبيبة المدرسة ومسؤولة الصحة والسلامة، وإعطائهم معلومات توضيحية ونبذة تعريفية عن اللقاح، وذلك من خلال ورش توعوية لمنحهم معلومات عن أنواع اللقاحات وفوائده وأهمتيه وتعليمات ما قبل أخذ اللقاح وبعده.

وكشفت إلمري فنتر، كبيرة العمليات المدرسية ومسؤولي التسويق في مجموعة جيمس للتعليم، أن المجموعة تسعى إلى دعم آلية تطعيم أكثر من 42 ألف طالب وطالبة من 12 عاماً وما فوق في جميع مدارسها، من خلال تخصيص مراكز طبية متطورة في عدد من مدارسها، لينضموا إلى الـ14,700 شخص من معلمين وفريق العمل الذي أخذوا اللقاح في وقت سابق.

ورحبت فنتر بقرار الهيئات الصحية بالسماح لهذه الفئة العمرية بأخذ لقاح «فايزر بيونتيك»، مؤكدة أن المجموعة تضع صحة طلابها وأولياء الأمور والهيئة التعليمية بشكل عام في صلب أولوياتها بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة الصحة بدبي.

مرونة

من جهته، لفت أكرم طارق، المدير والرئيس التنفيذي لمدرسة جيمس فاوندرز المزهر، إلى أن الإعلان بعث على الكثير من التفاؤل والأمل لدى مجتمع المدرسة، وزادنا ثقة بدولة الإمارات وجهودها للسير بنا إلى بر الأمان من خلال المرونة التي أظهرتها والسلاسة والذكاء في كيفية التعامل مع هذه الجائحة.

دعم

وعبرت نرجيش خامباتا، نائب الرئيس لشؤون التعليم في مجموعة جيمس للتعليم ومديرة جيمس مودرن أكاديمي، عن دعمها لتوفير اللقاحات والمناعة لطلابنا وضمان سلامتهم وجميعنا نتنفس الصعداء مع هذا الإعلان، ولكننا نشدد في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في اتخاذ أعلى معايير السلامة من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

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