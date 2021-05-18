مجلس جامعة الإمارات يناقش مؤشرات الأداء الاستراتيجية

عقد مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الثالث أمس برئاسة معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع عدداً من القضايا التي تُسهم في تعزيز دور الجامعة الريادي، ورؤيتها المستقبلية التي تتماشى مع متطلّبات الثورة الصناعية الرابعة، ومتطلبات الذكاء الاصطناعي استهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وحاجة النظام التعليمي والمناهج الأكاديمية إلى مواكبة التطور المُتسارع.

مسؤولية

وفي إطار مسؤوليته الائتمانية، قام مجلس الجامعة بدراسة ومراجعة مؤشرات الأداء الاستراتيجية الرئيسية للجامعة خلال عام 2020. وقد تمّت مُشاركة هذه المؤشرات مع مكتب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء. كما اطّلع أعضاء المجلس على عرض للبيانات الكمّية أظهر المُساهمة القيّمة التي تُقدّمها الجامعة لدعم أجندة النمو والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اعتزاز

وأعرب معالي زكي نسيبة عن فخره واعتزازه بالأبحاث العلمية النوعية التي تعمل عليها المراكز البحثية التسعة المتخصّصة في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية للجامعة في مجال الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والبشرية، والتي تتطابق مع الأولويات الاستراتيجية للدولة.





المخاطر المؤسسية

وافق مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة على سياسة إدارة المخاطر المؤسسية للجامعة، التي توفّر إطاراً لمراقبة ملف مخاطر الجامعة.

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