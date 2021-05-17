3 مشاريع فائزة في مسابقة «ابتكار» بـ«التقنية العليا»

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

أعلنت كليات التقنية العليا عن فوز 3 مشاريع بالمراكز الأولى في مسابقة «ابتكار» السنوية في دورتها الرابعة التي استضافتها كليات التقنية العليا للطالبات بالشارقة وعقدت «عن بعد»، بالتعاون مع منظمة القيادات العربية الشابة، حيث تنافس الطلبة من مختلف فروع كليات التقنية بالدولة على عرض مشاريعهم المبتكرة الهادفة إلى تطوير وخدمة المجتمع.

وتهدف المسابقة التي نظمها برنامج إدارة الأعمال في الكليات إلى تمكين الطلبة من مختلف التخصصات الأكاديمية من الاستفادة من المعارف المكتسبة ضمن مساق الابتكار وريادة الأعمال في طرح أفكارهم وابتكاراتهم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ في حل مشاكل الحياة الواقعية.

وتنافس خلال اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ 15 ﻓﺮﻳﻘﺎً يمثلون 9 فروع من فروع الكليات، حيث قدم الطلبة المشاركون في المسابقة مشاريعهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم مكونة من 5 أعضاء خارجيين من منظمة القيادات العربية الشابة.

ومرت الفرق الـ15 المشاركة في المسابقة بمرحلة فرز أولية، حيث تنافست الفرق المشاركة في تحدي الابتكار على مستوى كل كلية من الكليات، ومن ثم تأهل الفريقان الفائزان من كل كلية للمنافسة في المرحلة النهائية لمسابقة «ابتكار» النهائية على مستوى مجمع الكليات.

بيئة محفزة

وافتتح الدكتور أليكس زاهافيتش، الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية بكليات التقنية العليا، المسابقة بكلمة تحفيزية للطلبة أثنى فيها على ابتكاراتهم، كما شارك بعض الرؤى حول كيفية إيجاد البيئة المحفزة لريادة الأعمال كليات التقنية العليا.

وقال نيكولا بيتيو المدير التنفيذي للبحوث التطبيقية والابتكار وريادة الأعمال بالكليات: سعداء برؤية طلابنا يتطورون في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وبرؤية هذه المشاريع الواعدة التي يمكن أن تصبح ضمن برنامج تطوير الشركات الناشئة بحيث يمكننا تطوير هذه الأفكار وتحويلها إلى خدمات أو منتجات ذات قيمة وجدوى اقتصادية وتمكينها كشركات ناشئة تتمتع بالاستدامة الدائمة لأعمالها، وحتى اليوم لدينا أكثر من 100 شركة ناشئة مشاركة في البرنامج، ولدينا أكثر من 20 شركة ناشئة تتمتع اليوم برخص تجارية وتمارس نشاطها التجاري بفريق عملها الخاص.

بناء المهارات

وأكدت الدكتورة عائشة عبدالله العميد التنفيذي لبرنامج إدارة الأعمال ونائب مدير المجمع للشؤون الأكاديمية: أن الهدف من مسابقة «ابتكار» هو بناء مهارات الطلبة وطرح الأفكار للخروج بمشاريع مبتكرة، وأفادت أن العنصر الرئيسي لهذه المبادرة يتمثل في دعم استراتيجية كليات التقنية العليا التي تستهدف تخريج شركات ورواد أعمال يمكنهم إطلاق شركاتهم الخاصة ويكون لهم أثر إيجابي على اقتصاد الدولة، وأشارت إلى أنه سيتم منح الفائزين في المسابقة الفرصة للانتقال إلى الشركات الناشئة التي يتم احتضانها وتبنيها في كليات التقنية ضمن مناطقها الاقتصادية الإبداعية الحرة.

توصيل

وحاز مشروع «نظام خدمة التوصيل باستخدام طائرات بدون طيار» من كليات التقنية للطلاب في الشارقة المركز الأول وجائزة الابتكار الذهبية، والمشروع يتعلق بطائرات بدون طيار سريعة التسليم للسلع والخدمات مما يوفر الوقت والنفقات ويحد من انتشار «كوفيد 19»، وقام بتنفيذ المشروع الطلاب خليفة حسن العلي، وخالد أحمد العامري، وعبيد سالم المطروشي، وراشد محمد العطار، وحمد غانم الزرعوني، بإشراف ريشما داس جون.

وحل مشروع «البوابة الإلكترونية الذكية» من كليات التقنية للطلاب في الفجيرة، في المركز الثاني وحصل على جائزة الابتكار الفضية، ويقدم المشروع حلاً مبتكراً لتيسير دخول مقار الجهات المختلفة مع الحد من انتشار وباء «كوفيد 19»، ويتضمن هذا الحل إدخال نتائج فحوصات مسحة الأنف «PCR» على الموقع الإلكتروني للجهة المعنية، وتوليد رمز باركود عبر الموقع، ومسح الرمز على البوابة الإلكترونية عند الوصول إلى الجهة.

وقام بتنفيذ المشروع الطلاب مانع محمد الريسي، ومحمد عبدالله النقبي، وسعيد مبارك العبدولي، وسيف عبيد الحفيتي، ويونس مسباح مسباحي، بإشراف الأستاذة فاطمة اللوغاني.

برمجة

وجاء مشروع «الطائرات بدون طيار الصديقة للبيئة» من كليات التقنية للطالبات في رأس الخيمة في المركز الثالث وحصل على جائزة الابتكار البرونزية، حيث يشمل المشروع برمجة طائرة بدون طيار يمكنها تحديد مواضع النفايات الملقاة في الأماكن المفتوحة بالارتباط مع أداة المتابعة في الشاحنة الصديقة للبيئة.

وقام بتنفيذ المشروع الطالبات عائشة سعيد الحميدي، وإيمان عبدالله المزروعي، وفاطمة سلطان الكندي، ووجدان وليد المزروعي، وشيخة صالح الطنيجي، بإشراف الأستاذة جيوفانا بيجاني.

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