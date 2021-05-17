جامعتا أبوظبي و«سونغ كيون كوان» الكورية تتبادلان الخبرات الأكاديمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقعت جامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة سونغ كيون كوان، جامعة البحث العلمي الشامل والمؤسسة الأكاديمية المرموقة والمعروفة عالمياً في كوريا الجنوبية، وتهدف الشراكة الجديدة إلى تعزيز وتسهيل سبل تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية بين المؤسستين في تخصصات الهندسة وإثراء المناهج لتتماشى مع أفضل المعايير العالمية .

وشهد حفل توقيع مذكرة التفاهم عن بعد كل من الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي والبروفيسور مين يونغ تشونغ، عميد كلية هندسة المعلومات والاتصالات في جامعة سونغ كيون كوان. وحضر اللقاء أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة أبوظبي: الدكتور جواد يوسف، الأستاذ المساعد في الهندسة الكهربائية في جامعة أبوظبي وأحد خريجي جامعة سونغ كيون كوان، والدكتور محمد غزال، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب والهندسة الطبية الحيوية .

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