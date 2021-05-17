550 منحة ماجستير عبر الإنترنت في جامعة أريزونا من «الغرير للتعليم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم عن تقديم 255 منحة دراسية للشباب العربي كجزء من الدورات الـ 13 و14 و15 ضمن «برنامج الغرير لطلبة التعليم المفتوح»، وذلك لدراسة درجة الماجستير عبر الإنترنت في جامعة ولاية أريزونا. وبينما تغلق باب تقديم الطلبات الأخيرة الخاصة بالبرنامج، أوضحت المؤسسة أن مجموع عدد الطلاب المنتسبين إلى هذا البرنامج ارتفع لـ 550 طالباً منذ إطلاقه عام 2017.

وحرصاً على تقديم برامج وفق أعلى المعايير مثل «برنامج الغرير لطلبة التعليم المفتوح»، تعاونت المؤسسة مع جامعة ولاية أريزونا، والتي صُنّفت الجامعة الأكثر ابتكاراً في الولايات المتحدة بحسب موقع «يو إس نيوز آند ورلد ريبورت» على مدار السنوات الخمس الماضية وعلى الرغم من أن جائحة «كوفيد 19» ساهمت في تعزيز جودة التعليم عبر الإنترنت، فإن مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم تعتبر مؤسسة رائدة في مجالات تصميم وتطوير أنظمة عالية الجودة للتعليم عبر الإنترنت منذ بداية البرنامج في 2017.

وقالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم: «يستمر نجاح (برنامج الغرير لطلبة التعليم المفتوح) بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا للارتقاء بمستوى تعليم شبابنا العربي في المنطقة. وتغمرنا سعادة لأننا نرحب بمجموعة جديدة من الطلاب وما زلنا نمهّد لمسارات تلهم الشباب العربي لكي يتابع تعليمه عبر الإنترنت في المستقبل».

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