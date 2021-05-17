إدارات مدرسية: إنجاز الخطط الدراسية وفقاً للجدول الزمني المحدد

المصدر: أبوظبي - وام

استأنف طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وكذلك المناهج الأجنبية، دوامهم المدرسي أمس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.



وأكدت إدارات مدرسية الحرص على إنجاز الخطط الدراسية وفقاً للجدول الزمني المحدد وقبيل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي.



وأعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» مؤخراً عقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 - 2021 لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر خلال الفترة من 8 يونيو المقبل إلى 17 من الشهر ذاته.



كما تجرى اختبارات تجريبية خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو الجاري لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر أيضاً وذلك لضمان جاهزيتهم للامتحانات النهائية والتغلب على أية عوائق تقنية قدر تطرأ.



وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم عقد امتحانات تعويضية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو المقبل لمن لم يتمكن من تأدية الامتحانات لخلل تقني أو بسبب غياب مبرر.



وبالنسبة لطلبة الصفوف من الأول وحتى الثالث فتقرر إعفاءهم من الامتحانات الختامية، وسيتم تقييمهم وفقاً لأدائهم في التقييم التكويني من قبل المعلم.

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