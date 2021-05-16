«روتشستر للتكنولوجيا - دبي» تفتح باب التسجيل للطلبة في حرمها الجديد

المصدر: دبي - البيان

يبدأ الحرم الجديد لجامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي في واحة دبي للسيليكون تلقي طلبات التسجيل في التخصصات والبرامج الأكاديمية المتقدمة التي يطرحها للعام الدراسي الأكاديمي 2021 ـ 2022 بما يعزز حزمة التخصصات التكنولوجية المتاحة للطلبة الجامعيين في دبي والدولة.

وتم إنجاز المرحلة الأولى من الحرم الجديد للجامعة، الذي يرتكز تصميمه على 4 محاور رئيسية هي الابتكار والاستدامة والاتصال والحرم الذكي، بتكلفة إجمالية 200 مليون درهم فيما يُتوقع اكتمال المرحلة الثانية بحلول عام 2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون درهم لتضيف مساحة 116 ألف متر مربع للحرم الجامعي.

كما توفر الجامعة الواقعة بالقرب من مراكز الابتكار والصناعات التكنولوجية المتقدمة في واحة دبي للسيليكون منشآت أكاديمية ومختبرات متطورة للطلبة على مساحة 30 ألف متر مربع.

وبلغت الاستثمارات في هذه المختبرات حوالي 30 مليون درهم وتتضمن مختبراً للتحول الرقمي والابتكار الذي يغطي استخدامات الطلبة والشباب المبتكرين في كافة المجالات وهو مفتوح لمنتسبي الجامعة ولمجتمع الواحة لتطوير حلول نوعية لمدن المستقبل الذكية.

وتشمل قائمة المختبرات الأخرى: مختبر الطاقة الذكية وورشة التصنيع المتقدمة ومختبر الروبوتات ومختبر الثورة الصناعية الرابعة ومختبر عناصر بيئة العمل ومختبر التحكم ومختبر المواد والعناصر ومختبر ديناميكية السوائل والعديد غيرها.

تخصصات نوعية

وتقدم الجامعة سلسلة تخصصات نوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والتي تشكل معاً مستقبل البنى التحتية المتكاملة المطلوبة في مجتمعات المستقبل الذكية، خاصة مع تغير أنماط العمل والتعلم والحياة اليومية بتسارع كبير بعد جائحة كوفيد 19.

ميزة تنافسية

وقال الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي: توفر جامعة روتشستر للتكنولوجيا ـ دبي فرصاً نوعية للطلبة الباحثين عن التميز الأكاديمي والاختصاصات المتقدمة التي لا تكتفي بمواكبة متطلبات سوق العمل بل تستشرف التوجهات المستقبلية الصاعدة في مختلف التخصصات الأكاديمية والمسارات المهنية.

وأضاف العساف: نطمح إلى المساهمة في إعداد جيل من الكفاءات المؤهلة أكاديمياً وعملياً ليقود مسارات نقل المعرفة وإنتاجها وتسريع الابتكار وتوطين التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكون الجامعة تمنح شهادات أكاديمية صادرة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية في تخصصات التكنولوجيا والابتكار والهندسة والعلوم المتقدمة، فذلك يعطي طلابنا ميزة تنافسية في مجالات العمل والإبداع وتأسيس المشاريع الواعدة التي تحقق النجاح الشخصي لهم وتعود بالفائدة على ترسيخ اقتصاد المعرفة على مستوى الدولة.

وتوفر الجامعة برامج دراسية لدرجة البكالوريوس تشمل تخصصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات الدقيقة وأمن الحوسبة والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال الدولية والتسويق والإدارة المالية والهندسة الصناعية.

كما توفر برامج الدراسات العليا التي تشمل الهندسة الكهربائية والقيادة والابتكار والهندسة الميكانيكية والإدارة الهندسية وعلوم المدينة الذكية وتحليل البيانات وتخطيط واستشراف المستقبل وأمن الحوسبة.

وتباشر جامعة روتشستر للتكنولوجيا ـ دبي تلقي طلبات التسجيل في برامجها الأكاديمية عبر موقعها الإلكتروني.

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