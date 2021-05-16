مدارس خاصة تلغي حفلات التخرج وتعتمد النموذج الافتراضي

المصدر: دبي-نورا الأمير

أكدت إدارات مدرسية خاصة اعتمادها النموذج الافتراضي في حفلات التخرج، التزاماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، معتبرين سلامة الطلبة أولوية قصوى، لافتة إلى أن إقبالاً كبيراً شهدته تلك الاحتفالات رغم حداثتها والسبب رغبة الطلبة في توثيق لحظات تخرجهم باعتبارها فرحة العمر. وذكرت رولا نسب مديرة مدرسة النور الدولية أنهم عمدوا خلال العام الدراسي المنصرم على تنظيم حفلات افتراضية عبر منصات الانترنت، مواكبة للظروف التي فرضتها كورونا.

وأشارت إلى أن التعميم الذي ورد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص ملزم بتعذر تنظيم الاحتفالات حفاظاً على صحة الطلبة منع الانتشار الوبائي للفيروس.

ودعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إدارات المدارس الخاصة عدم إقامة الفعاليات والأنشطة التي تقام بحضور الطلبة أو أولياء أمورهم بما فيها حفلات التخرج سواء في مبنى المدرسة أو أي مكان آخر وتشجيعهم على تنظيمها افتراضياً، مؤكدة أن هذه التوجيهات تأتي بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية وتأكيداً على ما ورد في الدليل الإرشادي بشأن الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بمستجدات «كوفيد 19».

وقال حسان صباح مدير مدرسة سما الأمريكية في الشارقة إنهم ملتزمون بالتعليمات التي وردت لهم فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية على اختلافها بما فيها حفلات التخرج، مؤكداً عزمهم تطبيقها افتراضياً.

وأكد أولياء أمور أن الحفلات الافتراضية التي تم تنظيمها العام الماضي كانت مبهجة، وتكاد تطابق العمل الواقعي الوجاهي من حيث الفقرات المنوعة. وذكرت تغريد صالح ولية أمر أن الوعي المجتمعي بات سمة عامة في الدولة، التي قدمت نموذجاً يحتذى به في قدرتها على التعامل مع الأزمة الصحية.

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