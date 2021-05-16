«هارموني بريطانية دبي» يبحث عن حلول مستدامة للطاقة

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور بسام عبد الكريم أبو حجلة عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات بالجامعة البريطانية بدبي عن اختيار الجامعة متمثلة بفريق يتألف من 18 طالباً وطالبة، للمشاركة في مسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية 2021» التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، وستعقد في نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي، بالتزامن مع معرض دبي إكسبو 2021 في مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وقال: إن الفريق الذي أطلق على نفسه «هارموني» تم اختياره ضمن جامعات عالمية للمشاركة في هذه المسابقة الجماعية، والتي تهدف إلى إيجاد تحدٍ يعمل طلبة الجامعات على إيجاد الحلول له والمتمثلة في تصميم وبناء منازل تعمل بالطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة عن الطرق التقليدية لتوليدها.

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