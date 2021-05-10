جامعة عجمان تحصل على شهادة حاضنة الأعمال المعتمدة

المصدر: عجمان - البيان

حصل مركز الابتكار في جامعة عجمان «AUIC» على شهادة حاضنة الأعمال المعتمدة «ABI» من معهد الابتكار العالمي «GInI» نظراً لتوفير الجامعة بيئة ملائمة لإطلاق شركات ناشئة تنافسية على مستوى العالم.

وتعد جامعة عجمان أول جامعة في الدولة تحصل على شهادة «ABI» معتمدة من معهد الابتكار العالمي «GInI» لحاضنة الأعمال لرعاية الشركات الناشئة ذات القدرة التنافسية العالمية من قبل الطلبة وغيرهم من رواد الأعمال الناشئين.

وجدير بالذكر أن معهد الابتكار العالمي «GInI» هي جمعية معتمدة لمنح الشهادات المهنية والاعتمادات والعضويات، كما أنها جمعية رائدة في العالم في مجال الابتكار، وتعمل بكل جهد للحفاظ على برنامج اعتماد شديد الدقة وقائم على الأدلة والمعايير الصارمة.

إنجاز

وبهذه المناسبة قال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: الإنجاز يعد إضافة نوعية للسمعة المتميزة التي يتحلى بها مركز الابتكار وعامل جذب لشركات التكنولوجيا المتطورة.

وبدأ مركز الابتكار جهوده الدؤوبة في الجامعة لتطوير الحاضنة في عام 2016، وتسارعت الجهود عندما أصبح الدكتور شولو جنج مديراً لمركز الابتكار في عام 2017.

منصة

وأعرب الدكتور شولو جنج مدير مركز الابتكار عن فخره بهذه الشهادة وقال: تتمثل مهمة مركز الابتكار في توفير منصة ابتكار الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس وقطاع الصناعة والحكومات والمجتمعات من أجل تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة لشركائنا الاستراتيجيين والمشاركين في تبادل الأفكار والحلول المبتكرة وتنفيذها لحل المشكلات القائمة ومعالجة التحديات المستقبلية. نحن حقاً سعيدون بأن تم الاعتراف بحاضنة الأعمال عالمياً.

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