استئناف الأنشطة المدرسية في المدارس الخاصة بعجمان بطاقة استيعابية 50%

المصدر: البيان الإلكتروني

بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والفريق المحلي للطوارئ والازمات والكوارث بإمارة عجمان، تقرر استئناف الأنشطة المدرسية في المدارس الخاصة في إمارة عجمان، على أن لا تزيد السعة الاستيعابية للطلبة والعاملين على ‎%‎50 مع التقيد بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس «كورونا».

ويأتي قرار استئناف الدراسة ضمن خطة شاملة ترتكز على التزام المؤسسات التعليمية بالتدابير الاحترازية، والاجراءات الوقائية، حرصا من وزارة التربية والتعليم وفريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي على تأمين صحة وسلامة الطلاب، مع متابعة حثيثة لمستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لضمان أعلى معايير السلامة والحماية للطلبة، ولجميع العاملين في الحقل التعليمي من الكوادر التعليمية والإدارية وعمال المساعدة، وبما يمنح المدارس المرونة في الاستجابة لمتطلبات التغيير.

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