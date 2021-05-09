«إسعاد» تمنح متفوّقي الثانوية خصومات من الجامعة البريطانية بدبي

المصدر: دبي - البيان

جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، تعاقدها مع الجامعة البريطانية في دبي، مقدمة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى عروضاً وخصومات جديدة بنسب مرتفعة على برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا في الجامعة.

وقال زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد، إن اللجنة جددت اتفاقية الشراكة مع الجامعة البريطانية في دبي، وحصلت بموجبها على عروض وخصومات جيدة، لاسيما للطلبة المتميزين من خريجي الثانوية العامة ابتداء من العام الدراسي 2021- 2022، فيحصل الطالب على خصم بنسبة 70% إذا ما بلغت نسبة تخرجه في الثانوية العامة 95% فما فوق، على أن يحافظ على معدل تراكمي لا يقل عن 3.9، كما يمكن للطالب الحصول على خصم 50% إذا ما بلغت نسبة تخرجه في الثانوية العامة 90% فما فوق، مع المحافظة على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 في كل فصل دراسي، بينما يستمر خصم الـ 40% لبقية طلبة برامج البكالوريوس في كافة التخصصات، وخصم الدراسات العليا بنسبة 10% لجميع الطلبة.

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