منح بـ 50% و 70%.. إسعاد شرطة دبي تمنح متفوقي الثانوية خصومات في الجامعة البريطانية

المصدر: البيان الإلكتروني

جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، تعاقدها مع الجامعة البريطانية في دبي، مقدمة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى عروضا وخصومات جديدة بنسب مرتفعة على برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا في الجامعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لبنود استمارة تقديم العروض الجديدة المعتمدة من قبل الدكتور عبد الكريم شلي، رئيس الجامعة، والسيدة منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد.

وتفصيلاً قال السيد زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد، إن اللجنة جددت اتفاقية الشراكة مع الجامعة البريطانية في دبي، وحصلت بموجبها على عروض وخصومات جيدة، لاسيما للطلبة المتميزين من خريجي الثانوية العامة ابتداء من العام الدراسي 2022-2021 ، فيحصل الطالب على خصم بنسبة 70% إذا ما بلغت نسبة تخرجه من الثانوية العامة 95% فما فوق، على أن يحافظ على معدل تراكمي لا يقل عن 3.9، كما يمكن للطالب الحصول على خصم 50% إذا ما بلغت نسبة تخرجه في الثانوية العامة 90% فما فوق، مع المحافظة على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 في كل فصل دراسي ، بينما يستمر خصم الـ 40% لبقية طلبة برامج البكالوريوس في كافة التخصصات، وخصم الدراسات العليا بنسبة 10% لجميع الطلبة.

وتقدم سيف، بالشكر الجزيل إلى إدارة الجامعة البريطانية في دبي، على التزامهم بتقديم الخصم المتفق عليه لحاملي بطاقة "إسعاد"، بالإضافة إلى تعاملهم الراقي مع الطلاب.

وتعد الجامعة البريطانية في دبي جامعة محلية مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم ومعترف بها عالميا، وتتساوى في معاييرها مع المعايير البريطانية بفضل ارتباطها بجامعات بريطانية منها جامعة أدنبرة، جامعة مانشيستر ، وجامعة غلاسكو.

يذكر أن كافة العروض التي تقدمها "إسعاد" يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بالبطاقة esaad.dubaipolice.gov.ae

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