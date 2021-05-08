جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم «قيم العلم في القرآن»

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية محاضرتها الفكرية الحادية عشرة بعنوان «قيم العلم في القرآن الكريم» والتي تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات الدينية والفلسفية الخاصة بشهر رمضان المبارك.



ألقى المحاضرة الأستاذ الدكتور محند أو إدير مشنان مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر وأستاذ التعليم العالي في جامعة الجزائر.



وتناولت المحاضرة جوانب عدة أبرزت خلالها أهمية العلم كونه أول القيم التي ابتدأ بذكرها القرآن الكريم، فقد وردت كلمة العلم ومفرداتها مئات المرات في كتاب الله، فضلاً عن أهميته الكبيرة كقيمة من القيم الكبرى للقرآن في السنة التكوينية والسنة التشريعية.



وأكد الدكتور محند أن العلم مفتاح لتنظيم كل تفاصيل الحياة البشرية، وبالتالي فإن القراءة هي مفتاح العلم.



وبيّن أن أساس قيام الحضارة الإنسانية يعتمد على 3 نقاط رئيسية وهي الأساس المادي والطاقة البشرية والعلم، وأن نقص أي من هذه العناصر لا ينتج حضارة فأساس نهضة الأمم والتطور التكنولوجي والبشري هو العلم، فبالعلم تبنى جسور العلاقات الإنسانية.



وأشار إلى أن العقل آلة العلم وأنه بقدر ما يستخدم البشر عقولهم بقدر ما تكون إنجازاتهم كبيرة، فالعقل قرين العلم في آيات القرآن الكريم.

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