45 مشروعاً إبداعياً لطلبة كلية محمد بن راشد للإعلام

المصدر: دبي- البيان

قدَّم طلبة الدفعة الحادية عشرة من كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، مشاريع تخرج ضمت 45 طالباً وطالبة تخصّصوا في مجالي الصحافة والإنتاج الرقمي ورواية القصّة.



وقدم هؤلاء الطلبة مشاريعهم بعيون تملؤها مشاعر الإنجاز والنجاح وببسمةٍ تحاكي أحلامهم وطموحاتهم بالتميّز وتبوّء أعلى المناصب، وما يميز هذه المشاريع أنها تمت بمستوى عالٍ بالرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهها الخريجون نتيجة تفشي وباء كورونا.



وقالت صوفي بطرس، المديرة التنفيذية في كلية محمد بن راشد للإعلام، إن وجودها في الكلية لمدة 12 سنة سمح لها أن تواكب مستوى مشاريع التخرج سنة بعد أخرى على الصعيد الإبداعي، والتحليلي والتقني، وأنها تشعر بالفخر من طلبة دفعة الـ 2021 لتقديمهم مشاريع لا تقل جودتها عن السنوات السابقة شاملة جميع العناصر من تنوع المواضيع، والتصوير، والمونتاج، والإخراج، وذلك بسبب التطور المستمر الذي يشهده المنهج التعليمي للكلية متحدياً الصعوبات ومواكباً حداثة مجال الإعلام.

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