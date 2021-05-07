«سوار كوفيد» لطلبة «روشستر» يفوز بمسابقة دولية للأبحاث

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

فاز مشروع «سوار كوفيد» الذي أنجزه طلبة كلية الهندسة الصناعية والميكانيكية بجامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي بالمركز الأول في المسابقة الدولية السنوية الرابعة لأبحاث الطلبة، والتي عقدت في الجامعة الأمريكية في الإمارات.



وأوضحت الدكتورة جنان منصف الأستاذة في قسم الهندسة الكهربائية بالجامعة، المسؤولة عن قيادة مختبر الذكاء الاصطناعي: إن مشروع «سوار كوفيد» يقدم حلاً للمؤسسات التعليمية للتصدي لجائحة كورونا وحماية الطلبة من خطر الإصابة بفيروس «كوفيد 19».



وقالت الدكتورة جنان إنه مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد 19»، يصعب تتبع كل فرد لاسيما الأفراد المخالطين، ومن هنا انطلقت فكرة المشروع الذي يهدف إلى التحول إلى نظام استباقي للحد من الإصابات.



وأضافت إن مميزات «السوار» لا تقف عند حد انتفاع المؤسسات التعليمية فحسب بل تمتد لجميع الشركات والمؤسسات، حيث يسمح لها بمواصلة العمل من دون مخاطر انتشار إصابة الموظفين أو العمال بالفيروس، مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الأخرى مثل ارتداء الكمامات وغيرها. وحول آلية عمل «سوار كوفيد» أوضحت الدكتورة جنان منصف: إن السوار يسهم في إيجاد الحلول للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، ويتضمن المراقبة المستمرة باستخدام أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار وأجهزة IoT لتتبع ورصد البيانات بشكل مستمر، مثل قياس مسافة الأمان بين الأشخاص، وقياس درجة الحرارة ومعدل نبض القلب للشخص على مدار اليوم، ويقوم النظام تلقائياً بإرسال هذه البيانات للجهات الصحية المربوطة في النظام، والتنبيه والإبلاغ عن أي حالات مشتبه فيها تم اكتشافها.





تحكم





وأكدت الدكتورة جنان أن المشروع يسهم في إدارة الجائحات والأوبئة من خلال مميزات عدة أهمها التحكم في الحشود ومراقبة صحة الأفراد، ويلبي حاجة المؤسسات لا سيما التعليمية، فهو يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة طلبة المدارس عبر قياسه لبعض المؤشرات الحيوية للطلبة وتقديمه لقاعدة بيانات وتقارير وإنذارات بالحالات الطارئة لإدارة المدرسة ولأولياء الأمور معاً، بما يضمن تتبع ومراقبة كاملة لمؤشرات الطلبة الحيوية ويضمن كذلك الحفاظ على مسافة الأمان بين الطلبة في وقت الأزمات الصحية.





5 فوائد



قالت الدكتورة جنان منصف إن سوار «كوفيد 19» يحقق 5 فوائد، هي: التحكم بالحشود ومراقبة الصحة العامة للأفراد ويقدم تقارير، وإنذارات بالحالات الطارئة، ويحافظ على مسافة الأمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز