1365 طالباً وطالبة يؤدون الامتحانات النهائية في الجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

تفقد الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية صباح أمس سير الامتحانات في مقر الجامعة كما واطلع على سير الامتحانات (عن بعد) لعدد من الطلبة في ظل الجاهزية والاستعدادات المبكرة التي اكتملت لأداء الامتحانات النهائية، فيما يؤدي 1365 طالباً وطالبة بالجامعة امتحاناتهم النهائية لفصل الربيع للعام الجامعي 2020 ـ 2021 حضورياً وسط إجراءات احترازية وعن بعد.



رافق الدكتور عواد الخلف في جولات التفقد عدد من العمداء والأستاذة، حيث جرى الاطلاع على سير الامتحانات التي تجرى حالياً بمختبرات الجامعة للطلبة المقيمين داخل السكن الجامعي حيث تقام بنظام الاختبارات الإلكترونية وجهاً لوجه.



وتم متابعة الامتحانات عن بعد للطلبة المقيمين خارج السكن الجامعي وتتم مراقبتها إلكترونياً باستخدام متصفّح (Lockdown Bowser+ Respondus Monitor ) بالإضافة للكاميرا.







تطبيق



واطمأن الدكتور عواد الخلف خلال جولته على تطبيق كافَّة الإجراءات الاحترازية المشدّدة من التباعد الجسدي، وفحص درجات الحرارة، وتوافر المعقمات، والالتزام بارتداء الكمامات، وذلك انسجاماً مع توجيهات وزارة التربية والتعليم بهدف الحفاظ على صحة الطلبة بعد أن جرى تشكيل فرق من أعضاء هيئة التدريس وتقنية المعلومات ومشرفي المختبرات لدعم ومساعدة الطلبة.



وأشاد خلال تفقده مختبرات الجامعة على انتظام العملية التعليمية في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين وفق أفضل معايير جودة التعليم التي أرستها الجامعة انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية والحرص على تلاقي الجهود التي تعزز من جهوزية الجامعة القاسمية وحرصها على نجاح خططها في سير العملية التعليمية ونجاح الامتحانات بشكل متكامل.

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