فتح باب قبول طلبات النقل للهيئات الإدارية والتدريسية في أبوظبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

فتحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» ‏باب قبول طلبات النقل للعام الدراسي 2021-2020 للهيئتين الإدارية والأكاديمية، ‏للتنقل الداخلي والخارجي بين مدارس إمارة أبوظبي.

‏وفي تعميم أصدرته، أخيراً، ‏مؤسسة «تعليم» وجهته لمديري المجالس والنطاقات التعليمية ومديري المدارس الحكومية ورياض الأطفال ومراكز تعليم الكبار، ‏بشأن عمليات النقل بين المدارس، موضحة أنه على الراغبين في النقل من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، ‏تعبئة الطلب الإلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية في موقع وزارة التربية والتعليم للحساب الشخصي لكل موظف في الفترة من 4 مايو الجاري حتى 20 من الشهر ذاته.

‏وأكدت المؤسسة أهمية تبليغ كافة العاملين في المدارس من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بالتعميم، موضحة أنها ستنظر في طلبات النقل حسب الشواغر المتوفرة فقط، ‏ومع ‏ما يتناسب مع المرحلة الدراسية والخبرة والتخصص الأكاديمي.

وأوضح التعميم أن النقل الداخلي يتم بين مدارس المكتب التعليمي الواحد في قطاع العمليات المدرسية في إمارة أبوظبي، أما النقل الخارجي فيتم بين مدارس المكاتب التعليمية بإمارة أبوظبي التابع لها (أبوظبي والعين والظفرة).

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