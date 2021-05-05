جامعة الإمارات تدشن «برنامج التعليم ‏التنفيذي» 2021‏

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات الليلة قبل الماضية «برامج التعليم التنفيذي» ‏للعام 2021، بحضور محمد عبدالجليل الفهيم- رئيس ‏المجلس الاستشاري بالكلية- مجموعة الفهيم، وذلك تحت رعاية معالي زكي أنور نسيبة- المستشار الثقافي لصاحب ‏السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية ‏المتحدة.

كما حضر حفل الإطلاق في فندق سانت ريجيس أبوظبي ‏عدد من ‏كبار المسؤولين التنفيذيين، والدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي بالإنابة، وجوهان بيرجر مدير تطوير الأعمال لكلية الإدارة والاقتصاد «‏البرنامج التنفيذي»، وعدد من المسؤولين والأكاديميين ‏بالجامعة.

وفي كلمة معالي زكي أنور نسيبة- الرئيس الأعلى للجامعة، والتي ‏ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد مراد- قال معاليه: «يعد تدشين برنامج جديد للتعليم التنفيذي في ‏جامعة الإمارات العربية المتحدة مناسبة تدعو للاحتفال، وذلك ‏لأهميته المتمثلة في مجالات ثلاثة: وهي أهمية التعليم ذي الأثر ‏الممتد على مدى الحياة، وأهمية التطوير المهني للاستعداد الوظيفي ‏لمن يتولون دور القيادة في مختلف المهن والقطاعات الحكومية ‏والصناعية والتجارية وقطاع الإعمال».

وأشار إلى أهمية وجود ‏قادة يتمتعون بمهارات ومعارف وجاهزية للمستقبل في القطاعات ‏المهنية والحكومية والصناعية والتجارية وقطاع الأعمال، وكذلك ‏مواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بكثافة التغييرات وسرعتها في ‏مجالات الأعمال والصناعة، والتي تأتي نتيجة للاختراعات العلمية ‏والابتكارات التكنولوجية والترابط العالمي ما بين كل مستويات ‏المجتمع والاقتصاد.

حرص

وأشار الرئيس الأعلى للجامعة في كلمته إلى دور القيادة الحكيمة ‏لدولة الإمارات وحرصها على الأمور المتعلقة، التي من شأنها توجيه ‏التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى الخمسينَ عاماً ‏المقبلة، ضمن رؤيتِها المئوية 2071، من خلال الحفاظ على التوجه ‏المستقبلي والإدارة الفطنة، والعمل على النهوض بالقدرات البشرية ‏والعمل الإنتاجي، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال التنوع ‏والاستثمار بالإضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والرفاهية ‏الاجتماعية،

وأكد أن هذه التحديات تستدعي تطوير المهارات القيادية ‏على جميع المستويات وفي جميع القطاعات.‏

بدوره، أوضح جوهان بيرجر – مدير تطوير الأعمال ‏‏«لبرامج التعليم التنفيذي» بالكلية أن المنهج العلمي للتعليم التنفيذي ‏ومتطلباته ومساراته المختلفة قادرة على تعزيز وتطوير قادة أعمال ‏في دولة الإمارات، وإعداد مجموعة من المديرين الموهوبين في ‏جميع التخصصات الإدارية، حيث اعتمدت كلية الإدارة والاقتصاد ‏بجامعة الإمارات على المستوى المؤسسي إعادة ابتكار وتبسيط ‏التعلم مدى الحياة كونه مجالاً ذا أولوية أساسية في استراتيجيتها، ‏وبالتالي فإن إطلاق وظيفة التعليم التنفيذي في الكلية هو جزء لا ‏يتجزأ من استراتيجية الجامعة.‏

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