‏"تعليم" تفتح باب قبول طلبات النقل للهيئات الإدارية والتدريسية في أبوظبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

فتحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي "تعليم" ‏باب قبول طلبات النقل للعام الدراسي 2020-2021 للهيئتين الإدارية والأكاديمية، ‏للتنقل الداخلي والخارجي بين مدارس إمارة أبوظبي.

وفي تعميم أصدرته، مؤخراً ‏مؤسسة "تعليم" وجهته لمديري المجالس والنطاقات التعليمية ومديري المدارس الحكومية ورياض الأطفال ومراكز تعليم الكبار، ‏بشأن عمليات النقل بين المدارس، أوضحت المؤسسة أنه على الراغبين بالنقل من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، ‏تعبئة الطلب الإلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية في موقع وزارة التربية والتعليم للحساب الشخصي لكل موظف في الفترة من 4 مايو الجاري حتى 20 من الشهر ذاته.

‏وأكدت المؤسسة على أهمية تبليغ كافة العاملين في المدارس من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بالتعميم موضحة أنها ستنظر في طلبات النقل حسب الشواغر المتوفرة فقط، ‏ومع ‏ما يتناسب مع المرحلة الدراسية والخبرة والتخصص الأكاديمي.

وأوضح التعميم أن النقل الداخلي يتم بين مدارس المكتب التعليمي الواحد في قطاع العمليات المدرسيه في إمارة أبوظبي أما النقل الخارجي يتم بين مدارس المكاتب التعليمية بإمارة أبوظبي التابع لها (أبوظبي والعين والظفرة).

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