زكي نسيبة: جامعة الإمارات حريصة على إسعاد الطلبة

المصدر: (العين - البيان)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، حرص الجامعة على إسعاد الطلبة من خلال تقديم خدمات متميزة لهم في موقع واحد تُلبّي احتياجاتهم وتنال رضاهم، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة في تطبيق معايير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات. وقال خلال زيارته مركز إسعاد الطلبة في جامعة الإمارات إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد أن السعادة والإيجابية أسلوب حياة وهذا ما تسعى إليه جامعة الإمارات.

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