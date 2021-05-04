جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستقبل وفداً من معهد وايزمان للعلوم

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وفداً رفيع المستوى من «معهد وايزمان للعلوم» برئاسة البروفيسور ألون تشن رئيس المعهد، في زيارة استهدفت مناقشة الخطط الاستراتيجية ووضع خارطة الطريق اللازمة لتطبيق برنامج MBZUAI-WIS المشترك لأبحاث الذكاء الاصطناعي (برنامج الذكاء الاصطناعي). وكان البروفيسور الدكتور إريك زينغ، رئيس الجامعة، في استقبال الوفد الذي قام أيضاً بجولة على مرافق حرم الجامعة في أبوظبي.

خبرات

والتقى البروفيسور ألون تشن، رئيس المعهد، والبروفيسور زيف رايخ، نائب رئيس المعهد، مع بينج شياو، عضو في مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»؛ إلى جانب البروفيسور إريك زينغ؛ والدكتورة بهجت اليوسف، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المهنية والبحثية في الجامعة، وعدد من كبار ممثلي المؤسستين.

وبالاستفادة من الخبرات المشتركة لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومعهد وايزمان، سيعمل برنامج الذكاء الاصطناعي الذي تم الإعلان عنه في شهر فبراير الماضي على تعزيز المبادرات التعاونية في مجال بحوث الذكاء الاصطناعي الأساسية واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف المجالات، بدءاً من الرعاية الصحية، وصولاً إلى علم الجينوم والكثير غيرها.

وعلاوةً على ذلك، سيشهد البرنامج إجراء البحوث المتقدمة في مجالات تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية والبيولوجيا الحاسوبية والعلوم العصبية بما يتماشى مع الرؤية العامة للذكاء الاصطناعي. وسيقوم الطرفان بتعيين نخبة من الباحثين العالميين والموظفين المزودين بالمؤهلات الدراسية العليا لدعم وتسهيل تحقيق الهدف الأساسي لبرنامج الذكاء الاصطناعي.





ابتكارات قال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «تهدف جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إلى تصدّر طليعة ابتكارات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، الأمر الذي يستدعي أولاً ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للحياة الأكاديمية والبحثية لألمع العقول والطلاب في هذا المجال الحيوي، ومن هنا تأتي أهمية الشراكات التي نبرمها مع المؤسسات الرائدة عالمياً لمساعدتنا على تحقيق هذا الهدف. ومن هذا المنطلق، نفخر ببرنامج MBZUAI-WIS المشترك لأبحاث الذكاء الاصطناعي الذي سيسهم بالتأكيد في تعزيز تبادل المعرفة والارتقاء بآفاق التعاون على صعيد هذه التكنولوجيا المتطورة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز