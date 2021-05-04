فتح التسجيل في «جائزة حمدان ـ اليونسكو لتنمية أداء المعلمين» حتى 31 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن فتح باب التسجيل للدورة السابعة من جائزتها الدولية «حمدان – اليونسكو لتنمية أداء المعلمين»، حيث تستقبل طلبات الترشح حتى 31 أكتوبر 2021.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: منذ دورتها الأولى وحتى الآن، تمضي هذه الجائزة العالمية في دعم الجهود الرامية إلى تطوير التعليم والارتقاء بالكوادر التعليمية وتكريم المؤسسات المميزة من كافة أنحاء العالم، ونحث المؤسسات والمنظمات على الترشح في هذه الجائزة التي تهدف إلى دعم وتشجيع العاملين على تعزيز أداء وفاعلية المعلمين في سبيل تحقيق أهداف «التعليم للجميع» والتي تعد واحدة من أولويات منظمة اليونسكو.

ترشح

ويمكن الترشُّـح للجـائزة من قبل الممثِّلين لمنظمات أو مؤسسات دولية ووطنية؛ حكومية أو غير حكومية؛ إلى جانب المؤسسات التعليمية أو البحثية، والهيئات والجمعيات المحلية والوطنية والإقليميـة.

ويمكن لجهـة الترشيـح أن تكون عبارة عن إحدى حكومات الدول الأعضاء؛ وذلك بالتشاور مع اللجان الوطنية والمنظمات غير الحكومية التابعة لها؛ والتي يتعين عليها أن تكون على شراكة رسمية مع منظمة اليونسكو. ويجوز لجهة الترشيح تسمية وترشيح ما يصل إلى خمسة مرشحين للجائزة.

أما بالنسبة لكيفية التقديم للجائزة، يتم التقديم عبر منصة إلكترونية خاصة بالجائزة (رابط الموقع)، حيث يتم تعبئة الطلب من قبل المؤسسة المشاركة، ويتم اعتماد الطلب من قبل جهات الترشيح، وفي حال استكمال الطلب يتم إرساله إلى منسق الجائزة في منظمة اليونسكو، ويتم إخطار المشارك عن استكمال عملية التقديم عبر البريد الإلكتروني.

وأضاف المهيري: «تعمل هذه الجائزة العالمية على دعم التعليم حول العالم، وهي نتاج تعاون وثيق بين المؤسسة ومنظمة اليونسكو التي تعمل على رعاية التعليم على مستوى العالم لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال توفير سبل التعليم المناسب لهم. ونهدف من خلال الجائزة إلى مكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين وتحسين جودة التعليم عن طريق الارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين».

من جهتها، قالت «ستيفانيا جيانيني»، المديرة العامة المساعدة للتعليم في منظمة اليونسكو: «تفخر منظمة اليونسكو مع مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز إطلاق الدورة السابعة من»حمدان – اليونسكو لتنمية أداء المعلمين«. وتعويلاً على نجاح عقد كامل من الشراكة في هذه الجائزة، نتطلع إلى استلام طلبات الترشح فيها من قبل مشاريع ابتكارية مهمة تهدف إلى تعزيز التعليم والتعلم في العالم».

دعم

فاز بالجائزة خلال دوراتها الماضية 17 مؤسسة من الباكستان وجمهورية الدومينيكان والكونغو ونيبال وجنوب أفريقيا وفنزويلا وبلجيكا ومدغشقر وبنما وماليزيا وكمبوديا وتشيلي وإندونيسيا والمملكة المتحدة والبرازيل ومصر والبرتغال، وساهمت في دعم التعليم للجميع وتعزيز جودته، حيث جذبت على مدى دوراتها السابقة 729 مشاركاً من مختلف البلدان.

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