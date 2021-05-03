جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تقدم منحاً دراسية للأيتام

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وبالتعاون مع دار زايد للرعاية الأسرية، عن تقديمها مجموعة من المنح الدراسية للطلاب الأيتام.

وأكّد الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تطبيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع بكافة شرائحه وترسيخ القيّم التي تقوي الأواصر الاجتماعية، وترسخ التوازن النفسي والفكري والمادي؛ ليصبح المجتمع الإماراتي منارةً علميةً، وأنموذجاً عالميّاً مؤثراً في التوجه العالمي، وتحقيق نموذج الانفتاح على العالم بعقلية مبدعة وقيم إنسانية وتعايش فعلي وتعاون بنّاء لخير البشرية. ويعّد الوقوف عند هذه المناسبة، تحقيقاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد في إرساء دعائم العلم والتعليم من خلال تطوير معارف أبناء الدولة.

وقال مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية: فخورون بتعاوننا مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعداء بما ستقدمه المنح التعليمية للطلاب من فرص دراسية متميزة في اللغة العربية وآدابها، وفي الدراسات الإسلامية بفروعها وفي التسامح والفلسفة، حيث نحرص في «دار زايد» على مساعدة أبنائنا الطلاب لاتخاذ القرار التعليمي المناسب لهم لتحقيق التفوق العلمي ودعمهم لدخول سوق العمل، ودمجهم في المجتمع.

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