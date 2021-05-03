المعهد الوطني للتخصصات الصحية يدرس إضافة مجالات جديدة

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، الاجتماع الـ 6 للمجلس، حيث تم اعتماد مجموعة من القرارات والتوصيات المهمة، التي تصب في تعزيز قدرات وإمكانات ومخرجات المعهد، منها التوصية بإعداد دراسة عن مدى إمكانية اعتماد تخصصات التمريض العملية تحت مظلة المعهد، وربطها بحاجة الرعاية الصحية وسوق العمل، إلى جانب وضع معايير وخطة للتوسع في التخصصات ضمن مرحلة أولى، وذلك بإضافة تخصصات طبية جديدة.

وشهد الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ممثلين عن القطاعات الصحية، وتم خلال الاجتماع اعتماد أعضاء اللجنة الاستشارية للمعهد، وتتبع سير أعمال المعهد خلال الفترة الماضية.

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