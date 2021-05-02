جامعة الفلاح تنظم مؤتمرها الدولي الرابع 19 الجاري

المصدر: دبي – البيان

تعتزم جامعة الفلاح تنظيم المؤتمر الدولي بعنوان: نحو معرفة علمية متقدمة أثناء الأزمات "TASK4" والذي يقام تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وذلك عن بعد يومي 19 – 20 مايو 2021.

وسيعقد المؤتمر بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين، من جميع أنحاء العالم لمناقشة البحوث العلمية التي تغطي عدداً من المحاور في مجالات إدارة الأعمال، والإعلام، والإحصاء، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والتخصصات الأخرى ذات الصلة، بهدف تبادل الأفكار والنتائج وعرض الحلول الملائمة والاستفادة من التطورات الهائلة في عصر المعرفة.

وبهذا الخصوص قال الأستاذ الدكتور عدي عريضة رئيس جامعة الفلاح "لقد أحدثت الظواهر المستجدة تأثيرات هائلة وتحوليّة على جميع مظاهر الحياة الصحية، الاجتماعية، والموارد الاقتصادية، ولمعالجة هذه التحديات الناشئة في وقت الأزمات، نقدم الدعوة إلى الباحثين في مختلف التخصصات من أجل التعاون واستثمار الجهود البحثية المختلفة وفهم الآثار الجانبية الناتجة وقت الأزمات على الأعمال التجارية، والمجتمع من منظور أوسع وأكثر شمولية".

وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر سيتيح الفرصة للتعاون البحثي بين العلماء من مختلف التخصصات، لمناقشة التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في ظل الظروف الصحية الراهنة وتقديم أفضل الحلول المبتكرة.

مشيراً إلى أن المؤتمر يؤكد على الاهتمام بالأبحاث من حيث التقاطع بين مجالات المعرفة المختلفة، للمساهمة في تقديم أفضل الحلول المبتكرة، ودعم مجتمع الأعمال من جهة، وتعزيز رفاهية الفرد من جهة أخرى.

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