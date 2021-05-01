إلزامية فحص «كورونا» لطلبة المدارس الخاصة والهيئتين التعليمية والإدارية في عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أكد مديرو مدارس خاصة في عجمان جهوزيتهم لاستقبال الطلبة الأحد المقبل مباشرة في الصفوف الدراسية، متعهدين تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة التي تضمن سلامة الطلبة والتطبيق الصارم لجميع الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الصحة والسلامة وفق التعاميم الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

وذلك بعد أن عممت الوزارة على المدارس الخاصة في عجمان استئناف العودة إلى التعليم في مقر المدارس الحاصلة على اعتماد خطة العودة للتعليم الهجين وفق شروط وإجراءات احترازية، كما وزعت إدارات المدارس استبانات على أولياء الأمور لإعلامهم بالقرار الوزاري الجديد، مبينين أنه تم تجهيز الصفوف الدراسية والحافلات المدرسية.

إضافة إلى توزيع الكتب وإخطار وإلزام الهيئتين التعليمية والإدارية والطلبة ضرورة إجراء فحص (كوفيد 19) أسبوعياً في حال عدم أخذ اللقاحات، إضافة إلى إلزام الطلبة فوق سن الثانية عشرة ضرورة إجراء الفحص.

استعداد

ويقول الدكتور صبحي يونس أبو حطب مدير قسم البنين نائب مدير المدرسة الأكاديمية الأولى في عجمان إن إدارة المدرسة أكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة داخل الصفوف الدراسية، وذلك بعد أن تم تعقيم المبنى المدرسي والحافلات المدرسية وتهيئة الصفوف الدراسية.

لافتاً إلى أن 80% من الكادر التعليمي والإداري أخذوا لقاح (كوفيد 19)، كما أن المعلمين والإداريين الذين لم يتلقوا اللقاح يطلب منهم الفحص أسبوعياً حتى نؤمن بيئة صحية وآمنة لأبنائنا الطلبة، ويدرس في المدرسة 1800 طالب وطالبة، إضافة إلى 200 من الكادر التعليمي والإداري.

من جهتها، تؤكد مها إبراهيم بركة مديرة مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان أنه تم تشكيل فريق عمل من مجموعة من الإداريين للإشراف على الطلبة من خلال بروتوكول داخلي للتعامل مع الجوانب كافة من تعقيم الصفوف وتوفير مواد التعقيم في الحمامات والمداخل وتخصيص غرف عزل في حال حصول حالات.

إضافة إلى تهيئة الحافلات المدرسية وتعقيمها على فترتين صباحية ومسائية، وعمل الفحوص اللازمة لكورونا للعاملين بالمدرسة كافة وذلك بهدف استقبال الطلبة داخل الصفوف الدراسية مع توفير التدابير الاحترازية كافة التي وجهت بها وزارة التربية والتعليم، مبينة أن هناك 1800 طالب وطالبة يدرسون بالمدرسة في مختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى 120 من الهيئة التعليمية والإدارية تم إلزامهم إجراء مسحة (كوفيد 19).

تجهيز

ويقول أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة إن إدارة المدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة بنسبة 50% بحسب ما قررت وزارة التربية والتعليم، فتم تجهيز القاعات الدراسية والحافلات المدرسية وتعقيم المبنى المدرسي، إضافة إلى إعلام الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية بضرورة فحص (كوفيد 19) (أسبوعياً) حتى يتمكنوا من الدخول في المبنى المدرسي.

كما تم التواصل مع أولياء الأمور لإبلاغهم بالقرار الوزاري، مبيناً أن حضور الطلبة في الصفوف الدنيا في تلك المرحلة السنية يعد مهماً لتلقيهم تعليماً مباشراً حتى يستطيعوا القراءة والكتابة بصورة جيدة بخلاف إذا كانوا يتلقون التعلم عن بعد والذي يكون مفيداً في مثل تلك الظروف للصفوف العليا.

كما أن إدارة المدارس متقيدة بالإجراءات الوقائية والاحترازية كافة التي نادت بها الجهات المختصة والتي تصب في مصلحة الطلبة، كما أن المدرسة يدرس بها 1500 طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، ويعمل بها 200 من الهيئة التعليمية والإدارية.

تعقيم

من جهتها، توضح عائشة سيف المطوع المدير التنفيذي لمدارس الحكمة الخاصة أن إدارة المدرسة أكملت استعداداتها كافة لمباشرة الطلبة داخل الصفوف الدراسية .

والتي أبرزها تجهيز الفصول الدراسية وتعقيمها، كما تم إعلام العاملين بالمدرسة كافة بإجراء مسحة (كوفيد 19) وتوفير أدوات التعقيم كافة داخل الصفوف الدراسية من أجل ضمان وإيجاد تعليم آمن لا يشكل خطورة على أبنائنا الطلبة ولا على المجتمع المدرسي.

كما تم توزيع استبانات على أولياء الأمور حتى يختاروا عملية التعليم (الهجين)، لافتة إلى أن الأحد المقبل سوف يتم استقبال طلبة رياض الأطفال والطلبة من الصف الأول وحتى الثالث الأساسي، كما سوف يتم افتتاح الأقسام الأخرى توالياً وفق خطة تم وضعها.

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