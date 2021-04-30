اختبارات الثاني عشر في المدارس وباقي الصفوف عن بعد

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي البرمجة الزمنية للاختبارات ‏المركزية للفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الدراسي الحالي، ‏لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر لكافة انواع التعليم العام والخاص المطبق لمنهج وزارة التربية والتعليم، ‏وحددت فيها الاختبارات التجريبية والتعويضية والاعادة فضلا عن ‏نتائج اختبارات طلبة الثانية عشر.

وحددت المؤسسة اعلان ‏نتائج نهاية العام للفترة تين الرئيسية والتعويضية للعام الدراسي 2020-2021 للصفوف من الأول حتى الثاني عشر وحددت وفق البرمجة الزمنية لخطة الامتحانات المركزية بدء إجراء اختبار تجريبي في مواد مختارة الصفوف من الرابع حتى الثانية عشر اعتبارا من 23 /5 المقبل حتى 27 من الشهر ذاته يتم تطبيقها عن بعد لغرض تدريب الطلبة على بيئة الاختبارات والتحقق من تفعيل حساباتهم.

على أن تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث لمواد المجموعة A لصفوف من أربعة حتى الثانية عشر اعتبارا من الثلاثاء الموافق 8 يونيو حتى الخميس 16 من الشهر ذاته وتعقد الاختبارات في المدرسة للصف الثاني عشر وعن بعد للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر.

ووفقا للبرمجة الزمنية تعقد الاختبارات التعويضية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث لمواد المجموعة A لمن واجة مشاكل فنية أو كان‏لديهم غياب بعذر مقبول في 20 يونيو حتى 24 من الشهر ذاته وتعقد عن بعد للصفوف من الرابع حتى الحادي عشر وفي المدرسة ‏للصف الثاني عشر.

وتعتزم المؤسسة عقد اختبارات الفترة التعويضية الثانية للصف الثاني عشر الإعادة وتحسين الفئة الأولى لمن لم يحقق درجة الاجتياز لأي مادة من مواد المجموعة أي والفئة الثانية لمن حقهم فرصة لتحسين معدل الطالب في بداية العام بنسبة 10% وحسب المعايير وذلك اعتبارا من 5 يوليو المقبل وتستمر الاختبارات حتى ثمانية من الشهر ذاته وهذه الفترة لا تشمل الصف الثانية عشر

‏فيما يتم إصدار نتيجة الإعادة والتحسين في 15 يوليو المقبل اما سيتم فتح باب الفصول الذكية ‏لصفوف من الرابعة حتى الحادية عشر، لمن لم يحقق درجة الاجتياز في المواد المجموعة اعتبارا من 4 يوليو إلى 22 من الشهر ذاته عن بعد، ‏وفي الفترة ذاتها سيتم تفعيل منصات التعلم الذكي لكافة الطلبة وسيتم عقد فترة اختبارات تقويم الفصول الذكية لمواد المجموعة أي الإعادة اعتبارا من 25 يوليو حتى 29 من الشهر ذاته فيما تعلن نتائج تقويم الفصول الذكية للعام الدراسي الحالي لصفوف من الرابعة حتى الحادية عشر في 5 أغسطس المقبل.

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