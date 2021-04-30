جامعة الشارقة تنظم ملتقى المجالس الطلابية لجامعات الدولة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مجلسا الطلاب والطالبات في جامعة الشارقة ملتقى المجالس الطلابية 2021 افتراضياً، بمشاركة المجالس الطلابية في جامعات الدولة، بهدف عرض تجارب الأنشطة والفعاليات التي أقامتها المجالس الطلابية في جامعات الدولة المختلفة خلال جائحة كوفيد 19، بحضور الدكتور عيد كنعان عميد شؤون الطلاب في جامعة الشارقة، والدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات في جامعة الشارقة.

والدكتورة منال محمود عميدة شؤون الطلبة جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، والدكتورة نعيمة إبراهيم الدرمكي عميدة الحياة الطلابية جامعة الإمارات، ومشاركة طلابية من جامعة عجمان، وكلية الدار الجامعية، وكليات التقنية العليا، والجامعة الأمريكية في الشارقة.

وخلال كلمته الافتتاحية، رحب الأستاذ الدكتور عيد كنعان بالحضور بالنيابة عن الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، ثم أكد حرص الجامعة على دعم طموحات الطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال المجالس الطلابية التي تعزز أفكار الطلبة وتهذب سلوكهم بشكل يمكنهم من الإسهام في تعظيم العمل بالقيم التي تميز المجتمع الإماراتي.

أهمية

وأكدت الدكتورة سلامة الرحومي، التي رحبت بالحضور، أهمية الملتقى للمجالس الطلابية، وأوضحت أن الملتقى يعرض حصاد المجالس الطلابية خلال العام الأكاديمي.

وقدمت الشكر للمجالس الطلابية في الدولة على ما قدموه من جهد وتميز في تنظيم وإقامة الفعاليات خلال جائحة كوفيد 19، وأكدت أنها على يقين من أهمية التوصيات التي سيخرج بها الملتقى بعد نهاية مناقشاته، ودعت أعضاء المجالس الطلابية دعوة وتحفيز زملائهم الطلبة للانضمام إلى المجالس الطلابية في العام الأكاديمي القادم.

وقدمت الدكتورة منال محمود الشكر لجامعة الشارقة لتنظيم الملتقى، وتمنّت أن يستمر الملتقى بشكل سنوي، وأكدت أنها انتظرت هذا الحدث إيماناً منها بدور المجالس الطلابية، وتحدثت عن دور المجلس الطلابي في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية خلال جائحة كوفيد 19 من خلال نشر الوعي بكل ما يتعلق بفيروس كورونا، ومشاركة خريجين الجامعة في خط الدفاع الأول خلال الفترة الماضية.

وأكدت الدكتورة نعيمة الدرمكي أن الطلاب والطالبات يستحقون كل التقدير نظراً للإنجازات التي تم تحقيقها منذ بدء الجائحة، وأضافت أن التركيز على إنجازات المجالس الطلابية مهم لأن التحدي كان كبيراً وليس سهلاً، وقد أظهر الطلبة دوراً قيادياً وحيوياً في مواجهة الصعوبات منذ بدء الجائحة، كذلك أكدت على أهمية دور المجالس الطلابية في فهم احتياجات الطلبة وعرض أفكارهم ومقترحاتهم على متخذي القرار.

توصيات

وخلال الملتقى قدمت المجالس الطلابية المشاركة عروضاً تقديمية تناولت فيها أهم ما قدمته المجالس خلال العام من فعاليات ومبادرات، ودور المجالس التوعوي خلال جائحة كوفيد 19، كما قدمت المجالس عرضاً للخط والبرامج المستقبلية التي من المتوقع تنفيذها خلال العام الأكاديمي القادم، ثم انتهى الملتقى بالإعلان عن التوصيات.

والتي كان من أهمها: تثمين دور المجالس الطلابية في الجامعات، وأن يتم تنظيم الملتقى بشكل سنوي على أن تستضيفه جامعة مختلفة كل عام، وتفعيل التواصل من خلال اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المجالس الطلابية في جامعات الدولة، وأن يتم انتخاب مجلس طلابي يمثل جامعات الدولة ويتكون أعضاؤه من المجالس الطلابية لجامعات الدولة، وضرورة إيجاد وفتح قنوات تواصل بين المجالس الطلابية والمجالس الشبابية بالدولة.

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