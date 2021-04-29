الجامعة القاسمية تستقبل وفداً من بنك دبي الإسلامي لدعم مبادرة التعلم عن بُعد

المصدر: الشارقة- البيان

استقبل الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، صباح أول من أمس، وفداً من إدارة بنك دبي الإسلامي في إطار التعاون البناء بين الجامعة والبنك.

ويأتي ذلك في إطار حرص الطرفين على تعزيز أطر علاقات التعاون والتواصل وتبادل الآراء والخبرات، التي من شأنها توثيق العلاقات بين البنك ومؤسسات التعليم العالي، وفي سبيل استدامة وتعزيز العمل الخيري المنهجي بينهما.

ويعد اللقاء مناسبة لمواصلة الجهود المشتركة لدعم عملية التعليم عن بُعد، والتي تتلاقى بين الطرفين في إطار المبادرات المجتمعية لدعم طلبة الجامعات.

وخلال اللقاء قدم بنك دبي الإسلامي عدداً من أجهزة الحاسوب المحمولة تبرعاً ودعماً لطلبة الجامعة القاسمية بقيمة مليون درهم.

وأشاد الدكتور عوّاد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية بإسهامات بنك دبي الإسلامي وتعاونه ودعمه للجامعة، معرباً عن أمله باستمرار هذا التعاون الخيري الإنساني، وقدم شكر أسرة الجامعة القاسمية إلى بنك دبي الإسلامي لمبادرتها الخيرية لدعم عملية التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، من خلال توفير أجهزة الحواسيب المحمولة لطلبة الجامعة، مشيداً بهذا الدور النبيل للبنك، وبحرصه على تعزيز المسؤولية المجتمعية.

من جانبها، أكدت إدارة بنك دبي الإسلامي أن مبادرة دعم الحقيبة الإلكترونية لطلبة الجامعة القاسمية تحمل في ثناياها رسالة حضارية سامية، وتعكس مدى ترابط المجتمع بكل مكوناته سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وتتيح الفرصة للجميع، ليكونوا عوناً لطلبة العلم الشرعي، ولاستدامة مسيرتهم التعليمية في ظل ما تعايشه البشرية حالياً، بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

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